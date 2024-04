Wilstermann cae ante Oriente y se elimina del torneo Apertura

El exdelantero Marcelo Martins Moreno, goleador histórico de la selección boliviana, se despidió este domingo del fútbol con un acto en el Mineirao, estadio mundialista de la ciudad brasileña de Belo... Ver más El boliviano Martins se despide del fútbol con una vuelta olímpica al estadio Mineirao

Aurora confirmó su clasificación a la siguiente fase del torneo Apertura luego de igualar sin goles con Royal Pari, en el partido que se jugó en el estadio Gilberto Parada, en Santa Cruz. Ver más Aurora iguala con Royal Pari y avanza como primero del grupo B

Universitario de Vinto remontó un marcador adverso, consiguió la victoria y se clasificó como líder del grupo C, luego de imponerse por 2-1 a Always Ready, en el partido que se disputó en el estadio... Ver más Universitario vence a Always Ready y concreta su clasificación a cuartos de final