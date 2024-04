San Antonio sigue sorprendiendo tras ganarle a Bolívar (1-0) en Entre Ríos

San Antonio de Bulo Bulo consiguió un gran triunfo jugando de local en el Carlos Villegas de Entre Ríos. En una cancha húmeda por la lluvia que cayó en la jornada, superó a Bolívar por 1-0, en el partido de ida por los cuartos de final del torneo Apertura. Gran trabajo del meta Kevin Vera y de los centrales Alonso Sánchez y Gustavo Olguín, que fueron unos candados atrás.



La diferencia pudo haber sido mayor de no ser por la ineficacia arriba, sin embargo, el triunfo vino bien porque una vez más el equipo que comanda Thiago Leitao demostró que no importan los kilates del rival, siempre dan la cara y responden como pasó este domingo. La revancha se jugará el jueves (19:00) y la diferencia de goles es clave para avanzar de fase.



En esa primera etapa San Antonio fue de menos a más, aguantó los embates de un Bolívar que se fue con todo y que estuvo a tiro de marcar el primero a través de Henry Vaca, Bruno Savio y Erwin Saavedra. De todas formas, en esos momentos fatídicos, fue clave la actuación del meta Kevin Vera que ganó los duelos para mantener el cero en su arco.



La respuesta de Pasadore (13’), de cabeza, y de Jenrry Alaca (24’) con remate potente de lejos, anticipó lo que se venía ya que a los 25’ llegó el 1-0. Se durmió Bruno Savio en un tiro de esquina y desde atrás apareció Daniel Floro da Silva para marcar por entre las piernas de Desabato. Ese gol fue un baldazo de agua fría para el local que había sido más punzante.



Ese gol, permitió manejar el partido y sacar de quicio de los paceños que después, a los 35’, vio cómo Bruno Savio se iba expulsado por reclamarle de forma airada al árbitro Dilio Rodríguez. Era negocio para San Antonio lo que pasaba hasta ahí ya que les permitió encarar de otra manera el complemento. Thiago Leitao decidió varios cambios, en el medio y arriba.



Un cabezazo de Floro tras centro de Pasadore (50’) y una arremetida de Preciado (66’) en un mano a mano con Desabato, avisó que San Antonio iba con todo, aprovechándose, además, de un Bolívar impreciso y alicaído, como si la expulsión de Savio los hubiera dejado sin armas. Robatto ordenó el ingreso de Xico da Costa en ofensiva, pero no surtió efecto.



La actuación de Alberto Desabato en el arco de Bolívar dejó muchas dudas, cedió rebotes tras disparos de Pasadore y Preciado y por poco se equivocó en una salida desde su arco. Al local le faltó aprovechar esa ventaja ya que se equivocó con Preciado y el mismo Floro da Silva que no lograron aumentar el marcador. Más allá de eso, la victoria fue sin discusión.