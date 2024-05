Jonatha Machado y Gabriel Esparza también quieren dejar el club Wilstermann

Después de confirmarse la salida del defensa argentino Julián Velázquez, ayer se conoció que los volantes Jonatha Machado y Gabriel Esparza también hicieron conocer su intención de dejar Wilstermann.

En el caso de Velázquez, su salida se concretó con un acuerdo económico en el que el jugador pagó la rescisión de contrato con los sueldos que el club le adeudaba. Se habla de manera extraoficial de un monto de 50 mil dólares.

Pero si bien el presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró que “el que quiere estar en el club que esté, el que no quiere estar y no se sienta bien, que se vaya”, la salida de Machado y Esparza no será tan sencilla como la de Velázquez, esto por el tema económico.

Machado buscaría su salida por temas personales; mientras que Esparza habría recibido una oferta de un club de Indonesia.

Ambos negocian sus salidas con los montos de la rescisión de contrato y los sueldos adeudados.

No habrá cambios

El club Wilstermann no aceptó la solicitud que hizo Real Santa Cruz para adelantar el duelo por la primera fecha, que debe disputarse este domingo desde las 19:30 en el estadio Ramón Aguilera.

El Albo buscaba que este partido se juegue el mismo día, pero a las 15:00 y en su estadio.