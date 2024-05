Hinchas llegaron al complejo de Wilstermann a amedrentar a los jugadores

Un grupo de cinco hinchas llegaron al complejo de Wilstermann durante el entrenamiento de esta mañana para amedrentar a los jugadores del plantel profesional, además lanzaron gases lacrimógenos.

El gerente deportivo del equipo, Cristian Díaz, señaló que este ataque es enviado y político.

“A esos hijos de p… que vinieron a hacer lo que hicieron y luego se fueron corriendo, ese no es el camino… que vengan de vuelta al complejo acá estamos nosotros trabajando, hasta donde el cuerpo nos dé. Pero este no es el camino. Eso es mandado, es política de gente nefasta”, sostuvo Díaz.

Llamó a la cordura a los hinchas, ya que asegura que esa no es la forma de ayudar al club.

“Déjense de j…, si quieren ayudar ese no el camino y, a los buenos hinchas, no se pongan en ese lugar, todo tiene un límite, acá pasaron un límite, no lo vamos a permitir, que quede claro, el que quiera venir acá que venga siempre recibimos a todos, pero esta no es la manera”, aseguró.