La primera victoria del Clausura fue de Real Tomayapo

Un amparo constitucional determinó ayer que Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) ya no representa a los jugadores del país y le exige a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) a reconocer en 48... Ver más Amparo hace a un lado a Fabol y exige a la FBF que se cree una nueva asociación

Con un gol de Luciano Ursino, The Strongest venció (1-0) ayer al flamante campeón argentino, Estudiantes de La Plata, en el partido por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores, que se... Ver más The Strongest vence a Estudiantes y se acerca a los octavos de la Libertadores

Wilstermann visitará este domingo (19:30) a Real Santa Cruz en el duelo por la primera fecha del Torneo Clausura, que se jugará en el estadio Ramón Aguilera Costas, con la baja de al menos seis... Ver más Wilstermann tendrá al menos seis bajas para visitar a Real Santa Cruz