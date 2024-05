Menacho y Gatti se encumbran como goleadores del Torneo Clausura

El atacante de Blooming, César Menacho, y el ariete de Independiente, Francisco Gatti, se convirtieron en los máximos artilleros provisionales del Torneo Clausura, luego de marcar en sus respectivas presentaciones por la fecha 3 del mencionado campeonato.

Menacho anotó un doblete en la goleada de Blooming 3-0 sobre Wilstermann, en tanto que Gatti aportó con el suyo en el triunfo de Independiente 3-2 a costa de Oriente Petrolero.

Ambos poseen un punto de coincidencia: vienen de marcar de manera consecutiva en sus últimas actuaciones: Menacho convirtió los goles en las fechas 2 y 3, mientras que Gatti lo hizo en las tres fechas ya jugadas.

No obstante, entre hoy, con el complemento de la fecha 3, y hasta el lunes con la finalización de la jornada 4, hay varios goleadores que pueden igualar o superar la marca de ambos. Uno de ellos es Wesley Da Silva, artillero de Always Ready, quien lleva dos goles al momento en dos partidos.

A continuación revise la nómina de goleadores:

Tres goles



César Menacho (Blooming)



Francisco Gatti (Independiente)







Dos goles



Wesley Da Silva (Always Ready)



Gabriel Montaño (Aurora)



Oswaldo Blanco (Aurora)



Francisco Da Costa (Bolívar)



Tommy Tobar (Universitario de Vinto)



Gilbert Álvarez (Oriente Petrolero)



Felipe Pasadore (San Antonio)



Ariel Nahuelpán (Wilstermann)







Un gol



Ayron del Valle (Always Ready)



Jair Reinoso (Aurora)



Fernando Arismendi (Blooming)



Lucas Chávez (Bolívar)



Carmelo Algarañaz (Bolívar)



Ramiro Vaca (Bolívar)



Juan Cuéllar (Universitario de Vinto)



José Alipaz (Universitario de Vinto)



Carlos Melgar (Guabirá)



Erick Paniagua Japa (Guabirá)



Milciades Portillo (Guabirá)



Brian Sobrero (GV San José)



Rodrigo Vargas (GV San José)



Thomaz Santos (Independiente)



Rodrigo Ávila (Independiente)



Miyhel Ortiz (Nacional Potosí)



Martín Prost (Nacional Potosí)



Rashid Nacif (Oriente Petrolero)



Jhon García (Oriente Petrolero)



Marcos Riquelme (Oriente Petrolero)



Matías Noble (Real Tomayapo)



Agustín Graneros (Real Tomayapo)



Nelson Orozco (Real Tomayapo)



Sergio Gil (Royal Pari)



Daniel Floro Da Silva (San Antonio)



Daniel Rojas (The Strongest)



Bruno Miranda (The Strongest)