Copa América: El torneo de EEUU tiene horarios cómodos para el aficionado boliviano

Junio y julio se llenan de fútbol de la Copa América. El torneo se iniciará el 20 de junio, jueves, un día laboral. Y la final, el domingo 14 de julio. Los horarios son nocturnos para el aficionado boliviano, que los verá por la señal de televisión.

El juego inaugural lo disputarán Argentina y Canadá a las 20.00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. La final será también a las 20.00 en el estadio Hard Rock de Miami, Florida.

Otros partidos se jugarán desde las 18.00 y otros desde las 21.00, como Bolivia, que jugará a esa hora con Uruguay y Panamá en la segunda y tercera fecha del Grupo C. El debut será con Estados Unidos a las 18.00, el 23 de junio.

El horario nocturno no deja de ser cómodo para los futboleros que trabajan en horarios de oficina, pues los encuentros se disputarán en la noche.

Para quienes será incómodo será para los europeos, porque el horario del torneo los agarrará a medianoche y de madrugada (hay entre cinco y seis horas de diferencia). Y los asiáticos verán la Copa en horario matinal (la diferencia es de 11 y 12 horas)

Esta versión contempla otra vez selecciones de la Concacaf (6) como invitados y por segunda vez se realizará en Estados Unidos. La primera vez que organizó ese país el campeonato fue en 2016, en ocasión de la Copa Centenario.

Los participantes: Argentina, Perú, Chile, Canadá (Grupo A), México, Ecuador, Venezuela, Jamaica (B), Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia (C), Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica (D).

EL SHOW DE APERTURA

La cantante colombiana Shakira de nuevo se robará toda la atención de la industria musical y deportiva, porque será la intérprete de la canción de la Copa América 2024.

La canción se llama 'Puntería’ y es parte del álbum "Las mujeres ya no lloran" de la artista barranquillera.

“Es el evento de fútbol más importante del año porque sabemos que esta canción va a ser el sonido del verano para los fanáticos de todo el mundo. Es el poder de nuestra cultura y de nuestra música”, dijo Shakira cuando se eligió su canción para el torneo de fútbol.

EL DESARROLLO

Fase de grupos: 20 de junio al 2 de julio



Cuartos de final: 4 al 6 de julio



Semifinales: 9 y 10 de julio



Tercer puesto: 13 de julio



Final: 14 de julio



--



EL FIXTURE DEL TORNEO



Fecha 1



PARTIDO FECHA HORA



Argentina vs. Canadá 20 de junio 20.00



Perú vs. Chile 21 de junio 20.00



Ecuador vs. Venezuela 22 de junio 18.00



México vs. Jamaica 22 de junio 21.00



Estados Unidos vs. Bolivia 23 de junio 18.00



Uruguay vs. Panamá 23 de junio 21.00



Colombia vs. Paraguay 24 de junio 18.00



Brasil vs. Costa Rica 24 de junio 19.00



Fecha 2



Perú vs. Canadá 25 de junio 18.00



Chile vs. Argentina 25 de junio 21.00



Ecuador vs. Jamaica 26 de junio 18.00



Venezuela vs. México 26 de junio 21.00



Panamá vs. Estados Unidos 27 de junio 18.00



Uruguay vs. Bolivia 27 de junio 21.00



Colombia vs. Costa Rica 28 de junio 18.00



Paraguay vs. Brasil 28 de junio 21.00



Fecha 3



Argentina vs. Perú 29 de junio 20.00



Canadá vs. Chile 29 de junio 20.00



México vs. Ecuador 30 de junio 20.00



Jamaica vs. Venezuela 30 de junio 20.00



Bolivia vs. Panamá 1 de julio 21.00



Estados Unidos vs. Uruguay 1 de julio 21.00



Brasil vs. Colombia 2 de julio 21.00



Costa Rica vs. Paraguay 2 de julio 21.00



Cuartos de final



Por definir vs. Por definir 4 de julio 21.00



Por definir vs. Por definir 5 de julio 21.00



Por definir vs. Por definir 6 de julio 18.00



Por definir vs. Por definir 6 de julio 21.00



Semifinales



Por definir vs. Por definir 9 de julio 20.00



Por definir vs. Por definir 10 de julio 20.00



Tercer puesto



Por definir vs. Por definir 13 de julio 20.00



Final



Por definir vs. Por definir 14 de julio 20.00