Nacional Potosí se despide de la Copa con dura derrota

Nacional Potosí se despidió anoche del grupo D de la Copa Sudamericana 2024 con una dura derrota 4-0 ante Boca Juniors, en el duelo jugado en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, echando por tierra su última chance de seguir en el certamen.

La caída supuso la eliminación de la Banda Roja, en tanto que el cuadro argentino finalizó segundo de la serie y jugará los play-off de octavos de final, luego del triunfo de Fortaleza 2-1 sobre Sportivo Trinidense que confirmó el primer lugar del once brasileño.

Boca Juniors abrió la cuenta temprano, cuando a los 9 minutos Kevin Zenón sacó un disparo desde afuera del área y lejos del alcance del meta Saidt Mustafá (1-0).

El Xeneize se puso 2-0 a los 13’ PT, luego de un pase entre líneas de Guillermo Fernández y que Edinson Cavani definió con remate esquinado y hacia el segundo palo del arco potosino.

El 3-0 fue cuestión de tiempo. Un toque de Zenón llegó a los pies de Marcelo Saracchi, quien ejecutó un disparo potente para vulnerar el arco del Ranchoguitarra (19’ PT).

Sobre 7’ ST, una serie de errores en la defensa potosina dejó el balón servido a Marcos Rojo, quien marcó el 4-0 final para Boca Juniors.

En otros resultados de ayer: Metropolitanos 1-1 Garcilaso, Lanús 0-1 Cuiabá.

Hoy juegan (hora boliviana): Athletico Paranaense vs. Sportivo Ameliano (18:00), Danubio vs. Rayo Zuliano (18:00), Unión La Calera vs. Alianza (20:00) y Cruzeiro vs. Universidad Católica de Ecuador (20:00).