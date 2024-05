Clubes nacionales engrosan la billetera: ¿Cuánto ganaron por jugar los torneos?

La fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana llegó a su fin ayer, dando un buen panorama sobre la presencia de los clubes bolivianos, que además del aporte en lo deportivo les generó un gran ingreso económico. ¿Cuánto generaron para sus arcas?.

Por los premios que cada certamen entrega a sus competidores, el mayor rédito está en Copa Libertadores. Bolívar y The Strongest, ambos en competencia y clasificados a octavos de final, son los más beneficiados con bolsas económicas que superaran los 5 millones de dólares.

También sigue en carrera Always Ready, pero todo lo sumado entre las fases previas de Copa Libertadores, fase de grupos de Copa Sudamericana y play-off de octavos (a jugarse en julio) le generaron un ingreso cercano a $us 3 millones.

En total, los ocho representantes nacionales en certámenes Conmebol generaron ganancias, en conjunto, de $us 17.535.000.

Bonificaciones

Para nadie es una sorpresa que la Copa Libertadores otorgue mayores ingresos, aunque la Sudamericana no queda atrás.

Bolívar ($us 5.570.000) y The Strongest ($us 5.240.000) se hicieron acreedores de estos montos sumando fase de grupos, mérito deportivo (victoria lograda) y octav os de final (ver cuadro de desglose).

El Millonario pasó de Libertadores a Sudamericana y tiene embolsado un monto de $us 2.845.000.

Nacional Potosí se quedó con la cuarta mejor bolsa ($us 1.380.000), seguido por Real Tomayapo ($us 1.125.000) y Aurora ($us 900.000). Cierran Wilstermann ($us 250.000) y la “U” de Vinto ($us 225.000).