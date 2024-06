El Real Madrid logra su decimoquinto título

El Real Madrid ha conseguido este sábado en el estadio londinense de Wembley su decimoquinto título de la Copa de Europa/Liga de Campeones, el sexto en la última década.

El club más laureado del continente amplía así su dominio en la máxima competición y añade una muesca más en esta década, por cuanto ganó el torneo en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022. Ahora su ventaja es de ocho sobre su primer perseguidor, el Milan.

El Real Madrid logró sus primeros títulos los años 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 y 2002. Al margen también disputó y perdió las finales de 1962, 1964 y 1981.

España es el país que atesora más triunfos con veinte, los quince del Real Madrid y cinco del Barcelona, por los quince de Inglaterra gracias al Liverpool (6), Manchester United (3), Nottingham (2), Chelsea (2), Aston Villa (1) y Manchester City (1), al que eliminó precisamente el Real Madrid en la presente edición.

El Borussia Dortmund jugó su tercera final. Ganó en 1997 al imponerse al Juventus por 3-1 en el Olímpico de Múnich y perdió, también en Wembley, por 2-1 ante el Bayern Múnich en 2013.





Historial de la Copa de Europa/Liga de Campeones:



Año Sede Campeón Subcampeón Resultado



==== ===== ======== ========== ========



1955/56 París REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 4-3



1956/57 Madrid REAL MADRID (ESP) Fiorentina (ITA) 2-0



1957/58 Bruselas REAL MADRID (ESP) Milan (ITA) 3-2



1958/59 Stuttgart REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 2-0



1959/60 Glasgow REAL MADRID (ESP) Eintracht F. (ALE) 7-3



1960/61 Berna BENFICA (POR) Barcelona (ESP) 3-2



1961/62 Amsterdam BENFICA (POR) Real Madrid (ESP) 5-3



1962/63 Londres MILAN (ITA) Benfica (POR) 2-1



1963/64 Viena INTER MILÁN (ITA) Real Madrid (ESP) 3-1



1964/65 Milán INTER MILÁN (ITA) Benfica (POR) 1-0



1965/66 Bruselas REAL MADRID (ESP) Partizán (YUG) 2-1



1966/67 Lisboa CELTIC (ESC) Inter Milán (ITA) 2-1



1967/68 Londres MANCHESTER U (ING) Benfica (POR) 4-1



1968/69 Madrid MILAN (ITA) Ajax (HOL) 4-1



1969/70 Milán FEYENOORD (HOL) Celtic (ESC) 2-1



1970/71 Londres AJAX (HOL) Panathinaikos(GRE) 2-0



1971/72 Rotterdam AJAX (HOL) Inter Milán (ITA) 2-0



1972/73 Belgrado AJAX (HOL) Juventus (ITA) 1-0



1973/74 Bruselas BAYERN M.(ALE) (D) At. Madrid (ESP) 1-1/4-0



1974/75 París BAYERN M.(ALE) Leeds Utd. (ING) 2-0



1975/76 Glasgow BAYERN M.(ALE) Saint-Etienne (FRA)1-0



1976/77 Roma LIVERPOOL (ING) Borussia M. (ALE) 3-1



1977/78 Londres LIVERPOOL (ING) Brujas (BEL) 1-0



1978/79 Múnich NOTTINGHAM (ING) Malmoe (SUE) 1-0



1979/80 Madrid NOTTINGHAM (ING) Hamburgo (ALE) 1-0



1980/81 París LIVERPOOL (ING) Real Madrid (ESP) 1-0



1981/82 Rotterdam ASTON VILLA (ING) Bayern M. (ALE) 1-0



1982/83 Atenas HAMBURGO (ALE) Juventus (ITA) 1-0



1983/84 Roma LIVERPOOL (ING)(+) Roma (ITA) 1-1



1984/85 Bruselas JUVENTUS T. (ITA) Liverpool (ING) 1-0



1985/86 Sevilla STEAUA (RUM) (+) Barcelona (ESP) 0-0



1986/87 Viena OPORTO (POR) Bayern M. (ALE) 2-1



1987/88 Stuttgart PSV (HOL) (+) Benfica (POR) 0-0



1988/89 Barcelona MILAN (ITA) Steaua B. (RUM) 4-0



1989/90 Viena MILAN (ITA) Benfica (POR) 1-0



1990/91 Bari EST. ROJA (YUG)(+) O. Marsella (FRA) 0-0



1991/92 Londres BARCELONA (ESP) Sampdoria (ITA) 1-0



1992/93 Múnich O. MARSELLA (FRA) Milan (ITA) 1-0



1993/94 Atenas MILAN (ITA) Barcelona (ESP) 4-0



1994/95 Viena AJAX (HOL) Milan (ITA) 1-0



1995/96 Roma JUVENTUS (ITA)(+) Ajax (HOL) 1-1



1996/97 Múnich BORUSSIA D. (ALE) Juventus (ITA) 3-1



1997/98 Amsterdam REAL MADRID (ESP) Juventus (ITA) 1-0



1998/99 Barcelona MANCHESTER U.(ING) Bayern M. (ALE) 2-1



1999/00 París REAL MADRID (ESP) Valencia (ESP) 3-0



2000/01 Milán BAYERN M.(ALE) (+) Valencia (ESP) 1-1



2001/02 Glasgow REAL MADRID (ESP) B.Leverkusen (ALE) 2-1



2002/03 Manchester MILAN (ITA) (+) Juventus (ITA) 0-0



2003/04 Gelsenkichen OPORTO (POR) Mónaco (FRA) 3-0



2004/05 Estambul LIVERPOOL (ING)(+) Milán (ITA) 3-3



2005/06 París BARCELONA (ESP) Arsenal (ING) 2-1



2006/07 Atenas MILAN (ITA) Liverpool (ING) 2-1



2007/08 Moscú MANCH. U (ING)(+) Chelsea (ING) 1-1



2008/09 Roma BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING)2-0



2009/10 Madrid INTER MILÁN (ITA) Bayern M. (ALE) 2-0



2010/11 Londres BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING)3-1



2011/12 Múnich CHELSEA (ING) (+) Bayern M. (ALE) 1-1



2012/13 Londres BAYERN M. (ALE) B. Dortmund (ALE) 2-1



2013/14 Lisboa REAL MADRID (ESP) At. Madrid (ESP) 4-1



2014/15 Berlín BARCELONA (ESP) Juventus (ITA) 3-1



2015/16 Milán REAL MADRID (ESP) (+) At. Madrid (ESP)1-1



2016/17 Cardiff REAL MADRID (ESP) Juventus 4-1



2017/18 Kiev REAL MADRID (ESP) Liverpool (ING) 3-1



2018/19 Madrid LIVERPOOL (ING) Tottenham (ING) 2-0



2019/20 Lisboa BAYERN MÚNICH (GER) PSG (FRA) 1-0



2020/21 Oporto CHELSEA (ING) Manchester City (ING)1-0



2021/22 París REAL MADRID (ESP) Liverpool (ING) 1-0



2022/23 Estambul MANCHESTER CITY (ING) Inter Milan (ITA) 1-0



2023/24 Londres REAL MADRID (ESP) 2 Borussia Dortmund 0



(+) Campeón por penaltis.



(D) Se jugó un partido de desempate.



- Reparto de títulos por clubes:



Con 15: Real Madrid.



Con 7: Milan.



Con 6: Liverpool y Bayern Múnich



Con 5: Barcelona.



Con 4: Ajax.



Con 3: Manchester United, Inter de Milán.



Con 2: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín, Oporto y Chelsea



Con 1: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund y Manchester City.



- Reparto de títulos por países:



Con 20: España



Con 15: Inglaterra



Con 12: Italia



Con 8: Alemania



Con 6: Países Bajos



Con 4: Portugal



Con 1: Francia, Escocia, Rumanía y la antigua Yugoslavia.EFE



jap