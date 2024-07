Nacional Potosí vs. Wilstermann se juega pese a daños en el estadio Víctor Ugarte

El partido entre Nacional Potosí y Wilstermann, programado para este domingo en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí (15:00), por la fecha 5 del Torneo Clausura, se jugará con total normalidad, pese a los daños sufridos en la torre de iluminación del recinto por los vientos huracanados del miércoles pasado.

La tarde del miércoles, vientos que llegaron hasta los 50 kilómetros por hora provocaron la caída de los soportes de las luminarias de una de las rectas, dejando en suspenso el uso del recinto para este fin de semana.

No obstante, el lance no tendrá impedimento para realizarse, debido a que el horario programado es por la tarde, por lo que la iluminación artificial no es necesaria.



Según reportes de medios de la Villa Imperial, el daño de las torres de luminarias será cubierto por la garantía vigente. Además, no se dañó ningún otro ambiente del estadio (graderías, cabinas y césped).

La instalación de las torres de iluminación del estadio potosino fueron instaladas en marzo pasado. El costo de la obra ascendió los 5.437.388,32 bolivianos y estuvo a cargo de la Empresa Boliviana de Construcción Civil (EBC).

El total de las nuevas luminarias instaladas en ese entonces es de 140 reflectores led con potencia de 1.200 watts. Tras el incidente, no se cuantificó el daño y el costo de la reparación.

Wilstermann pide seguridad

La dirigencia de Wilstermann, amparada en el artículo 26 de la Convocatoria del Campeonato, solicitó garantías de seguridad para ambos planteles, luego del incidente registrado en el estadio de la Villa Imperial.

Asimismo, el Rojo pensó en solicitar la reprogramación del encuentro, pero Nacional Potosí tiene la postura de jugar en la fecha establecida.

Desde la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en tanto, se mantiene la programación del partido. Se señaló que el incidente no es de causa mayor para cambiar de escenario.