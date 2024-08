Clásico paceño The Strongest vs Bolívar se posterga por la reanudación de la Copa Libertadores

La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó este miércoles la suspensión del clásico paceño The Strongest vs Bolívar, aquel que debía jugarse el domingo (17:30) en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la jornada 11 del Torneo Clausura.

El encuentro fue postergado, aún sin fecha oficial, debido a que la siguiente semana ambos elencos deberán afrontar los duelos de ida de octavos de final de Copa Libertadores. El Tigre visitará el miércoles (18:00 HB) a Peñarol en Montevideo; mientras, Bolívar jugará el jueves en Río de Janeiro ante Flamengo, desde las 20:30 (HB).

Este lance es quinto postergado en el Torneo Clausura. Aún restan jugarse los cotejos Real Santa Cruz vs Royal Pari (fecha 4), Independiente vs Real Santa Cruz (fecha 8), Nacional Potosí vs Royal Pari (fecha 8) y San Antonio vs Always Ready (fecha 9).