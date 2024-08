Sin goles en el Tahuichi: Oriente Petrolero y Royal Pari no pueden abrir el marcador

Wilstermann buscará esta noche (20:00) sorprender al líder del Torneo o Clausura 2024 Bolívar, al que enfrentará en el duelo por la décima fecha y que se disputará en el estadio Hernando Siles. Ver más Wilster buscará sorprender al líder Bolívar

La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó este miércoles la suspensión del clásico paceño The Strongest vs Bolívar, aquel que debía jugarse el domingo (17:30)... Ver más Clásico paceño The Strongest vs Bolívar se posterga por la reanudación de la Copa Libertadores

Los bloqueos en la carretera que une a Santa Cruz con Entre Ríos impideron que el club Always Ready arribe a esa región para contender con San Antonio de Bullo Bulo Ver más Bloqueos impiden la disputa del partido San Antonio-Always Ready