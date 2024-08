Aurora y Astor FC juegan mañana en los cuartos de final de la Liga Femenina

Los clubes cochabambinos Aurora y Astor FC se enfrentarán mañana (15:00) en el complejo del Equipo del Pueblo, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga Femenina del Fútbol Boliviano.

La jornada de los partidos de ida de los cuartos arrancarán a las 13:00 con el encuentro entre Oriente Petrolero vs. Always Ready.

Los cotejos de ida continuarán el jueves con los duelos entre The Strongest vs. Bustillos Presto (11:30) y Nacional Potosí vs. Deportivo Ita (15:00).