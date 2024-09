La FBF postergó cuatro partidos de la fecha 17 del Campeonato Clausura

La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) comunicó de manera oficial que cuatro partidos de la fecha 17 del Campeonato Clausura fueron postergados, como parte del apoyo al trabajo de preparación de la selección nacional.

Los partidos que serán reprogramados son Real Tomayapo vs. Bolívar, The Strongest vs. Wilstermann, U de Vinto vs. Oriente Petrolero y Always Ready vs. Royal Pari.

La nota enviada por la Comisión de Competiciones informa que, en los próximos días, se dará a conocer la fecha de reprogramación de los encuentros. Además, hace notar que los clubes que no están involucrados en esta suspensión jugarán sus partidos de manera normal, de acuerdo a la programación oficial.

Esta reprogramación de los cuatro partidos responde a una solicitud que hizo el director técnico de la selección nacional, Óscar Villegas, para contar con mayor tiempo de trabajo con los convocados, de cara los partidos ante Colombia el 10 de octubre (16:00) en El Alto y ante Argentina el 15 de octubre (20:00 HB) en Buenos Aires.

Los partidos que se disputarán son:

Sábado 28 de septiembre

15:00 Independiente vs. GV San José

Domingo 29 de septiembre

19:30 Aurora vs. Guabirá

Lunes 30 de septiembre

15:00 San Antonio vs. Blooming

Martes 1 de octubre

15:00 Real Santa Cruz vs. Nacional Potosí