Ramiro Vaca: “Mi vida está sobre la base del fútbol”

Cauto e ilusionado a la hora de declarar, el número 10 de la Selección Nacional, Ramiro Vaca Ponce se trazó objetivos para el futuro, pues el fútbol le corre por las venas. Está entre sus planes ser entrenador para así mantenerse vigente en este deporte que tanto le apasiona.

El jugador de Bolívar reveló que en su tiempo libre está estudiando para ser entrenador, le gusta ver videos de partidos en los que se analizan jugadas, por lo que le queda poco tiempo para la lectura, aunque no descuida este hábito.

“Comencé jugando al fútbol y quiero que siga siendo así, porque es algo que me gusta. Estoy estudiando para ser entrenador y espero que en el futuro me dedique a esto, es lo que me apasiona”, expresó.

Al hablar de balompié el tiempo se le va como agua entre las manos. “Mi vida está sobre la base del fútbol, empecé jugando fútbol y espero que siga siendo así, estoy contento con lo que hago, me siento un privilegiado y le doy gracias a Dios por la posición en la que me puso y por darme la oportunidad de vivir de esto que me encanta”.

Es uno de los titulares indiscutibles de la Verde. En el ciclo del DT Óscar Villegas fue tomado en cuenta para los partidos de las eliminatorias contra Venezuela, Colombia y Argentina, y no jugó contra Chile por acumulación de tarjetas amarillas.

“Mi primera palabra fue gol. Estaba destinado a jugar fútbol y desde que comencé a caminar ya estaba pateando la pelota”, sonrió el centrocampista de Bolívar quien quedó visiblemente afectado por el resultado que sufrió Bolivia contra Argentina (0-6), pero está convencido que de las caídas se aprenden.

Para Vaca, la familia es uno de los pilares fundamentales para seguir adelante. “Son lo más importante en mi vida, son los principales y las primeras personas que están en los buenos y malos momentos. Son los que me motivan a luchar por mis objetivos y los sueños que tengo”.

“Me apoyaron –prosiguió- desde el primer día y cuando no era nadie, son lo más importante”, agregó el mediocampista a quien en el momento de declarar sus ojos se le iluminaron y muchas cosas pasaron por su mente, seguramente recordó su infancia en las canchas

En relación a sus momentos libres, al futbolista le gusta degustar de un buen plato de asado, “compartir con mi familia una buena carne es una de las cosas más ricas que puede haber”.

No recuerda en qué fecha convirtió su primer gol cuando era niño. Está registrado que su primera conquista como jugador profesional fue en 2019 cuando The Strongest (su equipo en ese año) jugó contra Sport Boys y anotó uno de los cinco tantos (5-0 fue el resultado).

“No recuerdo (sonríe), no tengo ni idea, juego desde pequeño, así que no tengo muchos recuerdos, pero tengo fotos en que me veo apenas caminando y con una pelota en mano”, indicó.

Su primer equipo fue Unión Central de Tarija, después pasó a Quebracho y posteriormente a The Strongest de donde saltó al K Beerschot VA, de la Segunda División de Bélgica y ahora milita en Bolívar.

Está agradecido con sus seguidores, aunque comenta que no sigue mucho las redes sociales.

“Desde que comencé a jugar la gente siempre ha estado apoyándome, hay muchos que creen en mí. Solamente expresar mi agradecimiento con toda la gente que ha estado conmigo”.

Tiene fe de que su futuro sea prometedor: “espero que puedan venir muchas cosas buenas más”. El jugador boliviano también fue parte de la Copa América 2024, cuando fue convocado no ocultó su emoción, pues poco a poco se abrió espacio, antes tuvo un brillante momento en 2019 cuando Bolivia fue parte del Campeonato Sudamericano Sub-20 y del grupo fue uno de los más destacados por la prensa internacional.

Selección Nacional

Desde que comenzó su carrera profesional jugó 184 partidos y convirtió 25 goles, recientemente marcó un tanto en el partido que jugó la Selección Nacional contra Venezuela al que golearon por 4 a 0. Vaca anotó el primer tanto en el minuto 13, “fue un gran gol, emocionante”, dijo en esa ocasión.

El martes pasado, la Verde cayó contra Argentina, Vaca al retornar de Buenos Aires a La Paz fue claro al mencionar que “de los errores se aprenden”. Está seguro que el camino para el seleccionado es largo y que deben aprovechar cada partido para sumar.

“Los puntos que sumamos nos permiten seguir soñando, estamos en zona de repechaje por lo que seguiremos pelando por la clasificación al Mundial que es el objetivo que perseguimos”, señaló.

Puntualizó que para escalar posiciones la Selección tiene que ir “partido a partido y seguir en cumplir con el objetivo que perseguimos”.

El siguiente partido del Equipo de Todos será el 14 de noviembre en Guayaquil contra Ecuador desde las 20:00 (HB) por la undécima fecha de las eliminatorias mundialistas.

Cinco días después enfrentarán a Paraguay a partir de las 16:00 en el estadio Municipal de El Alto, la Conmebol confirmó al escenario deportivo. “Ya estamos pensando en esos partidos, tenemos mucho que dar y recuperar”, finalizó.