Sólo tres técnicos sobreviven en el Campeonato Clausura

Guabirá decidirá hoy si impugnará o no a The Strongest, pese a que ganó (1-0) el duelo de este domingo en la fecha 18 del Torneo Clausura Ver más Guabirá definirá hoy si impugna el partido ante The Strongest

El estratega cruceño Álvaro Peña fue el elegido por la dirigencia del club Blooming para conducir al plantel profesional tras la destitución del argentino Carlos Bustos. Ver más Álvaro Peña es el nuevo técnico de Blooming

Con ocho fechas y 24 puntos aún en disputa, Bolivia enfrentará una eliminatoria de cuatro selecciones para lograr la hazaña de regresar a una Copa Mundial después de 30 años Ver más Bolivia vivirá “eliminatoria de 4” para clasificar al Mundial