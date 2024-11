San Antonio acusa dos bajas para visitar a Real Tomayapo

El club San Antonio de Bulo Bulo alista el equipo para visitar mañana (17:30) a Real Tomayapo en el estadio IV Centenario de Tarija, por la fecha 22 del Torneo Clausura, pero con dos bajas en su once inicial.



El equipo dirigido por Leonardo Egüez no contará con el zaguero Gustavo Olguín, quien sumó cinco cartulinas amarillas antes de este encuentro.



Además, la baja confirmada del volante Edwin Rivera, por ruptura del tendón de Aquiles, generó otra sensible baja en el Santo entrerriano.



Hasta hoy, el equipo definirá el once titular en Entre Ríos, ya que el plantel concentra desde ayer en su sede oficial.