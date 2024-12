Cornejo desmiente supuesta suplatanción de identidad en Aurora y atribuye a presiones del oriente

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, desmintió cualquier versión que vinculan a un futbolista de su club con una presunta suplantación de identidad, siendo que esta versión emergió de un sector de clubes que buscaron poner este tema en consideración del Consejo Superior en La Paz, además apuntando a una sanción contra el club valluno.

El Consejo Superior que debía llevarse a cargo en La Paz, finalmente no tuvo el quórum necesario y toda la agenda quedó trunca.

"A ver la verdad es que no ha habido consejo porque Aurora no ha querido. No ha querido ceder a las presiones que han venido del oriente que ya son desde antes, ¿no? Y han sido encaminadas, creo con este pretexto de que tenemos un jugador que había suplantado (identidad), ¿por qué no lo han dicho antes?, ¿Por qué lo dicen ahora? A ver, si entonces ya son muchas acusaciones falsas, que nunca han podido probar como amaño de partidos, ahora nos vienen con que tenemos un jugador juvenil, que ustedes todos lo conocen se refieren a Gabriel Montaño, que el tiene 25 años... o sea, ¡Déjense de fregar!. Él está desde las inferiores en nuestro club, en el (sistema) Comet está totalmente registrado de forma correcta", declaró Cornejo en La Paz.

Según las acusaciones que este jueves surgieron en redes sociales, el mencionado jugador popular supuestamente habría suplantado la identidad de un hermano menor, empero el dirigente celeste salió a aclarar de que el futbolista tiene un hermano mayor de 28 años y esta acusación no tendría asidero.

"Aurora no ha formado parte de la reunión previa al Consejo Superior porque no está de acuerdo en que haya perdón de que no hayan descensos, entonces no hemos formado parte de eso. Obviamente nos molesta. Si tienen pruebas (caso jugador) que hagan una acción, porque cuando tú tienes pruebas y no dices algo, eres cómplice, ¿no? Y están algunos medios que se están prestando mucho a eso. Entonces nosotros estamos totalmente. Es un jugador que tiene la edad que que tiene, se lo puede ver hasta en la cara. Entonces estamos totalmente tranquilos. Se dice que pueden desafiliar a Aurora, se ve que no conocen los reglamentos", acotó el directivo.

Finalmente, reiteró el llamado a los denunciantes a que sigan el camino que tienen que seguir, siempre y cuando estos posean las pruebas que demuestren que el futbolista infringió alguna norma y el club dejó pasar por alto esta falta.