Fechas oficiales: Royal Pari inicia como local el descenso indirecto

La Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), junto a los clubes Royal Pari y CDT Real Oruro, confirmaron este miércoles que las llaves del ascenso/descenso indirecto se jugarán el sábado 21 y lunes 23 de diciembre, primero en Santa Cruz y luego en Oruro.

Los dos clubes involucrados y la FBF se reunieron en Santa Cruz y determinaron las fechas y las localías, siendo el Inmobiliario el que partirá primero como local en Santa Cruz, en horario establecido para iniciar a las 15:00. No habrá inconveniente con el uso del estadio Tahuichi Aguilera, ya que este recinto no tendrá fútbol hasta la siguiente temporada, al menos no el balompié profesional.

Mientras, la vuelta tendrá lugar el lunes 23 en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro, también desde las 15:00.

Si al final de los 180 minutos existe paridad en puntos y gol diferencia, este repechaje se definirá desde los lanzamientos del punto penal. El vencedor jugará en la División Profesional 2025, en tanto que el perdedor militará en su asociación de origen.

El equipo que pierda la categoría tendrá la chance de volver a intentar el ascenso en la Copa Simón Bolívar 2025, tal el caso de CDT Real Oruro que tiene el cupo asegurado. No sucederá lo mismo con Royal Pari, que si llega a descender deberá tratar de clasificar desde la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) para jugar la Copa Simón Bolívar 2026, ya que este certamen de ascenso no permite que los clubes recién descendidos sean invitados.