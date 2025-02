Torneo Amistoso de Verano inicia el miércoles 12 de febrero

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó ayer que el Torneo Amistoso de Verano 2025, evento que busca dar actividad a los clubes ante la imposibilidad de arrancar la temporada oficial, comenzará este miércoles 12 de febrero con los duelos de ida de las llaves preliminares.

Los elencos de ABB, CDT Real Oruro, Real Santa Cruz y Royal Pari abrirán la competencia antes de definir a sus llaves de octavos de final.

Según la programación oficial, los recién ascendidos ABB y CDT Real Oruro jugarán el miércoles desde las 18:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en tanto que esa misma jornada se medirán Royal Pari y Real Santa Cruz, los últimos descendidos de la DivPro, en el estadio Tahuichi Aguilera (20:00).

Los cotejos de vuelta y cuyos ganadores tendrán como rivales en la fase de octavos de final a Always Ready y Blooming, respectivamente, se jugarán el sábado 15 en el siguiente orden: CDT Real Oruro vs ABB, desde las 15:00 en el estadio Jesús Bermúdez; Real Santa Cruz vs Royal Pari, 20:00 en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

Sin embargo, los octavos de final comenzarán a jugarse desde el viernes 14 de febrero, con San Antonio vs Aurora, a partir de las 15:00 en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos. The Strongest vs Universitario cerrarán la jornada ese día con el lance que iniciará a las 19:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El sábado proseguirá en el estadio IV Centenario de Tarija, con el partido Real Tomayapo vs Wilstermann (17:30).

El domingo se complementará con los partidos de ida en el siguiente orden: Nacional Potosí vs Independiente (15:00, estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí), GV San José vs Bolívar (17:30, estadio Jesús Bermúdez de Oruro) y Oriente Petrolero vs Guabirá (19:30, en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz).

Los otros dos partidos de ida de octavos se completarán el martes 18 de febrero con Always Ready vs ABB/CDT Real Oruro (15:00, estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto) y Blooming vs Royal Pari/Real Santa Cruz (20:00, en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz).

Inscripciones hasta hoy

La FBF anunció que hasta las 13:00 de hoy recibirá la solicitud de inscripción de los 18 clubes participantes (16 de la DivPro y los dos descendidos de 2024), según establece la convocatoria.

Este torneo, al ser amistoso, en ningún caso dará un título nacional o cupo a torneo internacional. Simplemente servirá para que los elencos tengan actividad. La FBF correrá con gastos de traslado (aéreo o terrestre) y alimentación de los elencos visitantes (máximo 30 personas).