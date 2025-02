ABB y Real Oruro abrirán hoy el Torneo Amistoso de Verano de la FBF

El Torneo Amistoso de Verano de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) arrancará hoy (18:00) con el partido entre ABB y Totora Real Oruro, por la ida de la fase preliminar del campeonato. Este duelo se jugará en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto.

Esta primera jornada tenía programado también el compromiso entre Real Santa Cruz y Royal Pari; sin embargo, el cuadro albo no logró inscribir a tiempo a sus jugadores para el campeonato y, por lo tanto, fue excluido de la competencia.

Real Santa Cruz buscó mantenerse en el certamen, pero la decisión de la Comisión de Competiciones no cambió y Royal Pari, avanzó de manera directa a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Blooming, el próximo martes.

Si bien el partido de vuelta entre ABB y Real Oruro, se jugará el sábado 15 de febrero (15:00), el Torneo de Verano continuará el viernes con los primeros duelos de los octavos de final entre San Antonio vs. Aurora (15:00) y The Strongest vs. “U” de Vinto (19:00).

La FBF, a través de Fútbol Canal, ayer informó que el Torneo de Verano será transmitido por los cableoperadores Entel TV, XDigital de Santa Cruz y Tuves.

Trato económico

Según la convocatoria, los clubes que serán parte del Torneo de Verano no pagarán nada porque los gastos correrán por cuenta de la FBF, aunque es posible que sí colaboren con algunos costos como boleteros o árbitros.

Además, cada club recibirá un 25% de las recaudaciones de todos los partidos que le toque disputar; mientras, el 50% restante es para la FBF, que se hará cargo de los gastos de traslado, alimentación y hospedaje durante la estadía en el partido de visitante.