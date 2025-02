Diablo Echeverry asegura que Netflix hará una serie sobre su vida

Marco Antonio Echeverry, más conocido como Diablo Echeverry, aseguró que Netflix hará una serie sobre su vida y carrera en el fútbol profesional, que tuvo su punto mas alto durante las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994.

"Voy a tratar de avanzar lo máximo para comenzar la serie. Netflix me ha pedido a muchas personas y voy a ver con quien lo voy a hacer. A lo largo de mi vida me ha tocado vivir cosas increíbles, como el de vivir bajo una tribuna nueve meses para ir a un Mundial. Ahora van a hoteles y gimnasios, nosotros sufríamos el frío y el calor, pero fui el hombre más feliz del mundo”, indicó Etcheverry durante una entrevista con el programa No Mentiras.

Echeverry que, lleva ya más de un año viviendo en los Estados Unidos, no dio mayores detalles sobre la producción de la serie.