GV San José vs. Bolívar, el plato fuerte hoy en el Torneo de Verano

El partido entre GV San José y Bolívar, que se jugará hoy desde las 17:30 en el estadio Jesús Bermúdez, será el plato fuerte de esta jornada de los octavos de final del Torneo Amistoso de Verano organizado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Para ese encuentro el estratega de Bolívar, Flavio Robatto, no podrá contar con el defensor venezolano Rubén Ramírez, quien aún está en proceso de recuperación por una molestia muscular y determinó cuidarlo.

La jornada se completarán con los encuentros entre Nacional Potosí e Independiente, que se disputará desde las 15:00, en el estadio Víctor Agustín Ugarte; y el duelo entre Oriente Petrolero y Guabirá, que se jugará desde las 19:30 en el Ramón Aguilera Costas.

Los duelos de ida de los octavos finalizarán este martes 18 de febrero con los cotejos Always Ready vs. Totora Real Oruro (15:00) a disputarse en el estadio Municipal; y Blooming vs. Royal Pari (20:00) en el Ramón Aguilera Costas.