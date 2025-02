Wilstermann no puede habilitar a nuevos jugadores en ninguna división

El presidente de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), Pablo Zambrana, explicó ayer que el club Wilstermann no puede inscribir a jugadores nuevos en ninguna de las categorías, ya que la sanción de la FIFA alcanza a todas las divisiones masculinas.

En los últimos días se registró una corriente de opinión en la que se hablaba de la posibilidad de que Wilstermann, pueda habilitar algunos refuerzos a través de sus divisiones inferiores.

Ante estos comentarios, Zambrana, dejó en claro que “el club Wilstermann tiene una limitación en el tema de habilitaciones de jugadores nuevos. Tuvimos una conversación con el responsable del sistema Comet, Iván Pinedo, quien nos informó que corresponde a todo el ámbito del fútbol masculino”.

La única posibilidad que tiene Wilstermann es poder “revalidar a cualquier jugador que ya sea de sus registros”.

Zambrana también explicó que no puede compararse este caso con el que sucedió con la inscripción de Marcelo Suárez en Always Ready.

“Aquello fue una avivada dirigencial. Suárez fue inscrito como juvenil en la Asociación de La Paz, pero Always Ready no estaba con problemas Comet o suspensión, así que no tuvo problemas”, dijo.

Con este panorama Wilster deberá enfrentar la temporada 2025 con lo que tiene.