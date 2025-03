Universitario y Aurora van por la gloria y el premio mayor de $us 900 mil

Los clubes Universitario de Vinto y Aurora darán inicio a la temporada internacional 2025 en Cochabamba, cuando este martes 4 y miércoles 5 de marzo sean anfitriones de Nacional Potosí (20:30) y GV San José (18:00), respectivamente, por la fase 1 de Copa Sudamericana. Sin embargo, la mirada está también puesta en clasificar y sumar una bolsa adicional de 900 .000 dólares.



Al margen de las recaudaciones que ambos tendrán, tanto la “U” como el Equipo del Pueblo recibirán, de inicio, $us 225.000 como derecho por presentación. Si clasifican a la fase de grupos, ambos sumarán la bonificación de $us 900.000 ($us 300.000 por partido) para sumar un global de $us 1,125.000. Los visitantes van por el mismo camino, aunque en la fase 1 recibirán $us 250.000.



“Estos partidos son interesantes, porque juegan a un solo encuentro. Los equipos cochabambinos juegan de local. La ‘U’ de Vinto se enfrentará a Nacional Potosí, que vendrá a competir y avanzar de fase en esta Copa Sudamericana. Aurora es un equipo más conformado, se unió Michael Ortega, en tanto que GV San José perdió a varios jugadores, entre ellos Javier Sanguinetti. Siendo local, tiene más chances de acceder a la siguiente instancia”, analizó Eduardo Arévalo, periodista deportivo de Cochabamba.



De darse una clasificación a la fase de grupos, los dos elencos vallunos seguirán en competencia internacional dentro la Copa Sudamericana, además de acumular $us 100.000 adicionales por triunfo como local, sin contar que esta situación puede generar empleos indirectos (vivanderas, venta de souvenirs, hoteles, transporte, etc.).



La última vez



Para Universitario de Vinto, que será el primer club valluno en jugar a nivel internacional este año, ya existe un antecedente y nada positivo jugando fase 1 de Copa Sudamericana, además que lo hizo ante este mismo Nacional Potosí.



El 6 de marzo de 2024, la “U” perdió 0-2 ante el Ranchoguitarra en el estadio Félix Capriles. Los goles fueron anotados por Facundo Callejo (6’ PT) y Gustavo Cristaldo (42’ ST). Ahora, quiere su revancha.



Mientras, Aurora regresa a Copa Sudamericana luego de 10 años. El 13 de agosto de 2015 perdió en fase 1 como local en el estadio Félix Capriles ante Sportivo Luqueño de Paraguay por 1-2, mientras que la vuelta se jugó el 19 de agosto en Luque con triunfo 5-1 del Auriazul.



Bajo ese antecedente y tras tener una buena primera fase 1 de Copa Libertadores 2024 (eliminó a Melgar de Perú), el Celeste ve a GV San José como el primer objetivo a vencer para comenzar a cimentar su campaña internacional.



“Cualquier equipo que venga a jugar (con los equipos que clasifiquen), será sustancioso. Es fundamental (el monto económico), principalmente por la crisis económica que vivimos en el país y esto no puede abstraerse de la situación que viven los clubes del fútbol boliviano. Puede favorecer al interior de los equipos bolivianos. Es algo muy especial, porque tienes un club internacional que te visita en casa”, indicó Arévalo.



Por ello, este único encuentro será fundamental para que dos de los cuatro elencos bolivianos en la Copa Sudamericana sigan en carrera, que además de asegurar una bolsa económica, harán un gran movimiento de dinero en sus respectivas ciudades.