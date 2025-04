Bustos de Blooming al Tigre y con cláusula de salida especial

El argentino Carlos Bustos, quien dirigió hasta el año pasado a Blooming, fue confirmado esta tarde como el nuevo técnico de The Strongest, según anunció el delegado Sergio Asbun, en conferencia de prensa.

Un día antes, Asbun había manifestado de que Juan Carlos Paz García y Daniel Vaca, quienes estaban a cargo del plantel luego de la salida de Antonio Carlos Zago, volverán al trabajo en las divisiones inferiores, porque se había tomado la decisión de incorporar al entrenador argentino Carlos Bustos, quien tiene amplia experiencia, además dirigió en Perú, al Alianza Lima, y en México, a los Dorados de Culiacán, entre algunos.

Asbun explicó que no podían ser irresponsables, además que por el Reglamento de la competición, The Strongest no podía estar sin entrenador, corría una multa económica que no querían cargar a la entidad oro y negro.

Eso sí, confirmó que firmará un contrato especial y que el nuevo directorio que será elegido tendrá la posibilidad de rescindir el contrato de Bustos porque se firmará un contrato especial con cláusula de salida.