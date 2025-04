Nal. Potosí tiene aire, GV San José está cerca del adiós

Tras los dos últimos contrastes de los equipos nacionales por la Copa Sudamericana, tanto Nacional Potosí como Gualberto Villarroel San José tienen reducidas chances de avanzar de fase en el torneo internacional.

El elenco orureño perdió ante Once Caldas (2-3) en una noche espectacular de Dayro Moreno, veterano delantero que, con 39 años, anotó tres goles en el estadio Hernando Siles. Ese resultado confirmó en el fondo de la tabla de posiciones del grupo F a Nacional que sólo tiene un punto. Ya anteriormente, había sido vapuleado en el Maracaná por Fluminense que lo goleó por 5-0, y empató en el estadio Siles con Unión Española (1-1).

Producto de este mal desempeño, fue cesado de su cargo el argentino Dalcio Víctor Giovagnoli, quien había expuesto una serie de argumentos para justificar el mal momento de su equipo.

“Los refuerzos llegaron sobre la hora, no tuvimos el tiempo de trabajo necesario pese a que sabíamos a lo que nos íbamos a atener, el rendimiento del equipo no ha sido de los mejores y la respuesta del plantel no ha sido la esperada”, dijo el argentino a la hora de despedirse de la afición orureña. Una vez que se ha consumado esta situación, la dirigencia del GV San José analiza quién se hará cargo del equipo.

Una situación diferente es la de Nacional Potosí, no obstante que perdió por 1-2 en su reciente visita a Boston River, al que le ganaba, pero dio vuelta al marcador en el segundo tiempo cuando el rendimiento de los potosinos bajó notablemente.

En el grupo A, es puntero de la serie el Guaraní de Paraguay que le ganó por 2-1 a Independiente en el Defensores del Chaco, con lo que tiene siete unidades. Luego se ubica Boston River con cuatro puntos, y cierran la tabla Nacional Potosí e Independiente de Avellaneda, ambos cuentan con tres unidades. “Aún hay mucha tela por cortar”, afirmó Vigevani quien piensa que en Potosí la historia será diferente.