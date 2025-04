Batista, DT de Venezuela: “Para nosotros, el partido con Bolivia es la final de ese Mundial que soñamos jugar”

En una entrevista que concedió el entrenador de Venezuela, Fernando Batista, afirmó que la pelea de su seleccionado en la Eliminatoria será ante Bolivia y por la séptima plaza, del repechaje, descartando la clasificación directa al Mundial 2026.

En sus palabras, el propio DT reconoció que no está pensando en ese sexto lugar, que daría un sorpresivo acceso directo a la cita mundialista, sin tener que pasar por el repechaje que es el objetivo “real”.

La entrevista la concedió al periodista Mariano de la Fuente, a quien también expresó su confianza en la obtención de esa plaza al repechaje.

"Para mí es una carrera por el repechaje mano a mano contra Bolivia, porque si bien una vez consumada la victoria frente a Perú y al resultado de Colombia daba para pensar en ir por más, pero vos me conoces bien Mariano, soy mucho de tener siempre los pies sobre la tierra, y fue eso lo que le dije a mis ayudantes. ‘No se olviden que hace 90 minutos, no hace diez días, firmábamos el repechaje’. Yo me focalizo únicamente en no fallar de local, mi cabeza está ahí y, si me preguntas, para nosotros el próximo partido con Bolivia de local es la final de ese Mundial que soñamos jugar", afirmó Batista en el diario Meridiano.

Batista, tal como se caracteriza por ser franco y sin tapujos, dijo que tienen ventaja para los cuatro partidos finales que les toca jugar “y es que tenemos una gran diferencia de goles, lo que hace que en esa pelea tengamos un punto más. El fixture nos puso dos partidos decisivos seguidos, pero que entre uno y otro hay tres meses de diferencia, y la verdad que me hubiese encantado jugar a los tres o cuatro días, no a los tres meses, para aprovechar el envión anímico y futbolístico que nos dio ese triunfo ante Perú", apuntó.

Bolivia deberá enfrentar a Venezuela el próximo 5 de junio en Maturín, aunque hay el pedido de los llaneros por jugar el 6 de junio.

En la tabla de posiciones que lideriza Argentina con 31 puntos y ya está clasificada al Mundial 2026, Venezuela está séptima con 15 unidades y Bolivia es octava con 14. Cierran la tabla Chile y Perú, ambas con 10 puntos.