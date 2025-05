Arnaldo Pipo Giménez: “Wilstermann está por encima de Pochi (Chávez), del presidente y de mí”

Jhony Mollinedo A.

El fin de Arnaldo Pipo Giménez en Wilstermann parece que está cerca. Nadie esperaba el abrupto final porque fue un jugador que llegó a ser querido. El idilio terminó de manera impensada.

Giménez hoy no se entrena con el primer plantel por una decisión de Cristian “Pochi” Chávez, quien desde que asumió el interinato, lo primero que dejó constancia es de que Arnaldo Giménez no iba a estar con el plantel. Llegó Chávez y Giménez fue desplazado a entrenarse con la reserva, algo que no aceptó el Pipo, quien —mientras se resuelve su situación con el club— trabaja todos los días al mediodía, cuando el primer plantel ya ha dejado las instalaciones de Wilstermann.

Arnaldo, a quien se conoce como Pipo, tuvo una larga carrera deportiva que se inició en Silvio Pettirossi de su país natal, Paraguay, en 2008.

De ahí pasó al 3 de febrero, Olimpia, Sportivo Trinidense, Olimpia de nuevo para dar el primer paso al fútbol chileno, al Unión La Calera en 2012, de ahí fichó por el San Luis de Quillota en 2014. Tras un paso por Sportivo Luqueño, Boyacá Chico de Colombia y Nacional de su país, entre 2015 y 2017, fue a jugar a Argentina, a Boca Unidos en 2017, y de ahí llegó a Wilstermann en 2018.

Este primer año fue muy bueno para el Pipo porque conquistó el título número 14 para el Rojo en el Apertura 2018 y el 15 en el Clausura 2019, y, destacó como uno de los líderes del plantel. Después, en 2022, tuvo un paso efímero por Always Ready, para volver en 2023 al rojo hasta la fecha.

“He estado en una situación incómoda, superdenigrante, pensaba retirarme con la casaca de Wilstermann, pero sigo sin entender por qué se tomó esa decisión”, afirmó Arnaldo Giménez, quien se refirió a su situación en el club y la postura que asumió Cristian Pochi Chávez de no tomarlo en cuenta.

El experimentado golero paraguayo boliviano no es tomado en cuenta por Cristian Pochi Chávez, quien dijo que asumió esa decisión por cuidar el vestuario de Wilstermann y, sobre todo, a los jóvenes jugadores. Los quería “cuidar”, ¿de qué?

Giménez, en diálogo con Planeta Deportes, contó que es lo que sucedió desde que lo relegaron en Wilstermann: “Antes del partido con ABB me reuní con él (Cristian Chávez), me comunicó que no iba a tomarme en cuenta ni en los partidos, me levanté y como persona educada que soy me retiré luego de darle la mano”.

“Antes de ese día —prosiguió el Pipo— Omar (Mustafá) me pidió que no me vaya por lo que había sucedido con los Gurkas, me dio todo su apoyo, me pidió que siga, sabe que es un año complicado y es un torneo largo”.

El 15 de abril, los “Gurkas” llegaron al lugar de entrenamiento de Wilstermann e increparon a Giménez, a quien le pidieron que se vaya “por las buenas o por las malas”. Hubo un amago de gresca que se disipó.

Pero, Pipo tiene su verdad: “Nada que ver con los Gurkas, las decisiones que tomo las hago con mi familia y no al calor del momento. Pero, la deuda de Wilstermann es muy grande, es como 20 meses de sueldo, y yo no tengo un acuerdo de pago, nunca he presionado a la dirigencia, porque yo sé cómo es la situación del club, superdifícil, no hay de dónde sacar dinero”, afirmó Giménez, quien agregó que “todos deben estar unidos. La institución está por encima de Pochi, del presidente, de mí”.

También pidió respeto, por el tiempo en que está en Wilstermann. Luego contó que no está entrenándose con las reservas y que sí trabaja todos los días al mediodía, cuando no hay nadie en el Complejo del club, a las órdenes de Roberto Ariñez, entrenador de goleros del club.

“Voy a las 12, en un horario donde no te quieren ver los que consideran que es su casa, pero no me importa. Wilstermann está encima de todo, ojalá que todo se solucione, sino tendré que ver de mi lado”, remarcó.

Giménez también señaló que es muy respetuoso del famoso “código de vestuario”, porque “lo que pasa en el vestuario tiene que estar ahí. Ahora mi preocupación es que Wilstermann salga adelante, soy una persona con demasiado carácter, y siempre he peleado por el club, por eso no voy a hablar del Pochi (Chávez), pero si esto no se soluciona voy a tener que buscar una salida”.

¿Cuál es la salida? A Giménez se le debe, según él mismo confirmó, 20 meses de salario que no cobró y, entonces, si se produce su salida, lo más probable es que demande a Wilstermann para cobrar lo que se le debe.

Ese es el dilema dirigencial que se plantea con Arnaldo Giménez, quien hoy sigue en Cochabamba y espera tener una reunión con la dirigencia en relación con su situación. Mientras tanto, continúa entrenándose.