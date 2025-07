San Antonio liquida a Aurora con fútbol y goles en el Félix Capriles

El equipo de Bulo Bulo mostró su contundencia y derrotó al Equipo del Pueblo 3-0, en un partido de la Copa Bolivia, en Cochabamba.

San Antonio fue contundente, anotó en el momento justo y liquidó anoche a Aurora por 3-0, en partido por la Copa Bolivia jugado en el estadio Félix Capriles, resultado que le permite zafar del último lugar de la serie C.

El cuadro “santo” de Entre Ríos no tuvo a todos sus jugadores, porque cerca de diez pasaron a la reserva por situaciones no conocidas. No obstante, se llevaron por delante al cuadro aurorista. Erwin Junior Sánchez, como en sus mejores tiempos, manejó los hilos de su equipo, y merced a sus pases certeros, pudieron marcar la diferencia ante un equipo que se nota que está diezmado, no sólo en la parte física sino en la anímica, porque no pudo reaccionar.

El primer gol llegó a los nueve minutos, una buena habilitación para que Marcelo de Lima sólo tenga que empujar el balón al fondo. Aurora no hacía pie, mientras San Antonio, de la mano de Sánchez hacía de las suyas. A los 33’ se amplió la cuenta a favor de San Antonio, otra buena habilitación de Sánchez a Saucedo y este que envió otro pase para que Rodríguez, con un zurdazo, marcó el segundo para el visitante.

En la etapa final, si bien Aurora intentó reaccionar, San Antonio estuvo más cerca de anotar. Osvaldo Blanco, cuyo ingreso le dio más fuerza al visitante, estuvo cerca de aumentar la cuenta. Luego, en una jugada desafortunada, forcejeó con Enrique Troncoso, quien cayó mal y terminó lesionado. Se fue del campo de juego en medio de lágrimas de dolor, aún se desconoce el reporte oficial.

A los 79’, Blanco no perdonó, con remate de primera volvió a superar el marco de Akólogo que no pudo frenar la fuerza del remate.

El visitante, de esta manera se lleva tres puntos, asciende al segundo lugar de su serie con cuatro unidades, los mismos que tiene el Equipo del Pueblo.

Dato

David Robles se despidió de Aurora. Ayer jugó su último partido con la casaca del equipo celeste, pasó a filas de Guabirá, por lo que al final del encuentro tuvo un abrazo con quienes fueron sus compañeros de equipo hasta anoche.