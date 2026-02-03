The Strongest ante Deportivo Táchira, por el primer golpe en la Copa Libertadores

Jhony Mollinedo
Publicado el 03/02/2026 a las 9h25
The Strongest saldrá esta noche ante Táchira (20:30), de Venezuela, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a ganar primero, luego anotar los goles necesarios para afrontar la revancha de la próxima semana con tranquilidad, por la fase 1 de la Copa Libertadores de América.

Será el estreno oficial a nivel internacional del equipo atigrado que vuelve a dirigir Eduardo Villegas, con la apuesta en un plantel renovado, llegaron 13 futbolistas, a quienes el experimentado y exitoso entrenador intentará dar ese estilo de juego que tanto gusta a la hinchada que espera asista en buen número hoy al estadio Siles.

“Lo primero es ganar, jugar bien, a través de eso se generará las opciones de gol, luego convertir, espero que mis jugadores estén en la mejor condición, queremos ganar, pero lo primero es poder convertir más de dos goles”, afirmó el entrenador de The Strongest, Eduardo Villegas, en la conferencia de prensa previo al encuentro internacional.

Salvo dos casos, el de Darwin Lom y Sebastián Altamirano, el resto están para ser tomados en cuenta en el equipo, confirmó el entrenador de The Strongest.

No tiene muchas referencias del Deportivo Táchira que hoy es dirigido por Álvaro Recova, según indicó Villegas.

“Hemos visto varios partidos del año pasado, no ha servido de mucho porque ha venido un nuevo cuerpo técnico, con una mayoría de jugadores uruguayos, es un equipo muy ofensivo, rápido, crea varias ocasiones de gol, es fuerte, pero hay que pensar en nosotros más que en otras cosas”, acotó el entrenador, quien dijo que pudo ver el partido del año pasado, cuando Always Ready le ganó a Nacional de Montevideo (1-0), en El Alto, y el equipo charrúa era dirigido por Álvaro Recoba.

“Fue un equipo ordenado, con hombres de marca y muy defensivo, pero eran jugadores uruguayos, sin desmerecer a los venezolanos que vendrán a jugar”, remarcó el DT.

La actuación del equipo ante Bolívar, fue una buena prueba de fuego para el técnico Villegas, quien expresó su emoción por volver a dirigir al Tigre en la Copa Libertadores.

“Estamos agradecidos, quiero invitar a los hinchas a que adquieran sus entradas, que llenemos el estadio, la curva norte no es exclusiva del rival, debemos llenar el estadio no sólo una bandeja, ojalá podamos regalar un triunfo y con buena diferencia de goles”, puntualizó el DT. El equipo cerró sus entrenamientos ayer, luego por la tarde se concentró en un hotel del centro de la ciudad.

