El presidente de la FBF reitera la construcción del CAR del Fútbol

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 06/02/2026 a las 8h54
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, reiteró la intención de construir la Casa del Fútbol Femenino, este escenario deportivo será edificado en Tarija, en terrenos que serán cedidos por la Gobernación de ese departamento. La institución deportiva se encargará de buscar el financiamiento. 

“Estamos en negociaciones para que la Gobernación de Tarija nos de los terrenos. Una vez que se termine la construcción de la Casa de la Verde (en La Paz) vamos a buscar el financiamiento, que en su mayoría será a través de la FIFA que es la que financia proyectos de esa envergadura”, declaró ayer el máximo ejecutivo del fútbol boliviano. 

Sin precisar la fecha de inicio de la edificación, Costa dijo que espera que este proyecto se concrete en la nueva gestión que comenzó en enero de este año (2026-2030), y, subrayó que los trabajos se iniciarán tras finalizar el CAR que está en construcción en la zona de Achumani, en La Paz. “Queremos consolidar todos los proyectos que tenemos pendientes; en nuestro plan está la construcción de otros predios más, queremos dejar un legado con mucha infraestructura. Estamos en la lucha para contar con el financiamiento”, agregó. 

En 2025, el titular de la FBF, en una visita realizada a Tarija dio a conocer la intención de la entidad para construir la Casa del Fútbol Femenino, el dirigente ayer reiteró que ese proyecto es otro de los desafíos que tiene con el objetivo de seguir con el respaldo al fútbol de damas, por eso es que desde las pasadas temporadas se consolidaron campeonatos desde las categorías menores hasta la mayor. 

“Hay que apoyar al fútbol femenino, ese es nuestro objetivo. Se implementó campeonatos, como la primera versión de la Liga femenina. Apostamos para que este 2026 tengamos un mejor nivel competitivo y subamos un escalón más hasta llegar a una Liga muy competitiva”, destacó. 

La primera versión de la Liga Nacional Femenina se jugó en 2024 con la participación de 22 clubes (16 clubes de la División Profesional y seis de Aficionados), en esa ocasión el plantel de Always Ready se coronó campeón, un año después el millonario repitió podio, y representó a Bolivia en Libertadores Femenina.

 Asociaciones 

El titular de la FBF, Costa mencionó que para su nueva gestión se trazó varios objetivos, entre ellos la construcción de centros de entrenamiento para las nueve asociaciones departamentales. “Nuestra meta es la construcción de 36 predios en estos cuatro años. Vamos paso a paso, no hay logro sin esfuerzo”, dijo Costa. 

Casa de la Verde 

En octubre del pasado año, con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Alfredo Domínguez, titular de la Conmebol, se inauguró la primera cancha de fútbol del complejo deportivo que se construye en la urbanización Terrazas, de Achumani en La Paz. 

La Casa de la Verde se construye sobre cuatro hectáreas, contará con un moderno hotel de concentración para las selecciones nacionales, tres canchas de fútbol con césped natural, gabinetes médicos, gimnasio, salas de recuperación, etc.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
YPFB no descarta “mano negra” de algunos operadores en plantas y advierte con duras sanciones
2
Venezuela, en camino de tener una ley de amnistía para los presos políticos del chavismo
3
Jueves de Compadres Una fiesta tradicional que refuerza lazos de amistad
4
Tras crimen en Cochabamba, suman 6 feminicidios en 2026
5
El TED Cochabamba confirma la habilitación de Manfred Reyes Villa

Lo más compartido

1
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
2
El presidente de la FBF reitera la construcción del CAR del Fútbol
3
El fin del tratado para reducir armas estratégicas amenaza con una nueva carrera nuclear
4
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
5
Marcelo Martins a la Verde, las puertas se le abrieron al “Matador”

Más en Fútbol

06/02/2026
Marcelo Martins a la Verde, las puertas se le abrieron al “Matador”
Marcelo Martins, al final del partido que Bolivia ganó a Brasil en El Alto y con la clasificación al repechaje mundialista, entusiasmado, anunció que iba a...
Ver más
05/02/2026
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
El regreso de Marcelo Moreno Martins ya es oficial. Tras días de rumores y especulaciones, el histórico goleador boliviano confirmó su salida del retiro y se...
Ver más
La falta de gol en los últimos siete amistosos que disputó la Selección boliviana ha generado que tanto el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, así como el director...
Ver más
05/02/2026
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
The Strongest no pudo anotar más de dos goles anoche, venció con lo justo a Deportivo Táchira (2-1) y en una semana intentará mantener la diferencia para avanzar a la siguiente fase de la Copa...
Ver más
04/02/2026
The Strongest logra un triunfo apretado ante Táchira en La Paz
The Strongest saldrá esta noche ante Táchira (20:30), de Venezuela, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a ganar primero, luego anotar los goles necesarios para afrontar la revancha de la...
Ver más
03/02/2026
The Strongest ante Deportivo Táchira, por el primer golpe en la Copa Libertadores
Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.
Ver más
02/02/2026
Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest
En Portada
06/02/2026 Economía
YPFB no descarta “mano negra” de algunos operadores en plantas y advierte con duras sanciones
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no descarta la “mano negra” de algún personal que afectó la operación de algunas de sus plantas y advierte...
vista
06/02/2026 Cochabamba
Cochabamba registró un sismo moderado con epicentro en la provincia Carrasco
El Observatorio San Calixto reportó que hoy en la madrugada se registró un sismo moderado con epicentro en el provincia Carrasco.
vista
06/02/2026 Seguridad
Tras crimen en Cochabamba, suman 6 feminicidios en 2026
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y representantes del Ministerio Público investigan dos nuevos casos de feminicidio, los...
vista
06/02/2026 Seguridad
Registran al menos siete fallecidos por accidente de bus en Mocomoco
La Policía Rural reportó un hecho de tránsito en la localidad de Mocomoco del departamento de La Paz, cuyo saldo preliminar es de siete fallecidos.
vista
06/02/2026 Economía
Los bloqueos por combustible aumentan en Santa Cruz y en La Paz advierten con un paro
Las protestas por la gasolina de “mala calidad” que distribuye Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) persisten por segundo día principalmente en...
vista
05/02/2026 Seguridad
Buscan al agresor que dejó en coma a adolescente tras boxeo
La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra Pablo Mendoza, de 25 años, señalado como el presunto responsable de agredir a un adolescente...
vista
Actualidad
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, hizo un llamado para que todos los ciudadanos cuyos vehículos se vieron...
Ver más
06/02/2026 País
Lara convoca a ciudadanos afectados por la "mala gasolina" y anticipa denuncia contra autoridades del área
La Policía Rural reportó un hecho de tránsito en la localidad de Mocomoco del departamento de La Paz, cuyo saldo...
Ver más
06/02/2026 Seguridad
Registran al menos siete fallecidos por accidente de bus en Mocomoco
Al menos siete personas perdieron la vida y varias resultaron heridas tras el embarrancamiento de un ómnibus de...
Ver más
06/02/2026 Seguridad
Tragedia en La Paz: Bus cae a un barranco y deja varios muertos y heridos
La economía de Cochabamba encara la gestión 2026 condicionada por riesgos estructurales acumulados durante 2025,...
Ver más
06/02/2026 Economía
Empresarios de Cochabamba piden medidas de reactivación económica
Deportes
Marcelo Martins, al final del partido que Bolivia ganó a Brasil en El Alto y con la clasificación al repechaje...
Ver más
06/02/2026 Fútbol
Marcelo Martins a la Verde, las puertas se le abrieron al “Matador”
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, reiteró la intención de construir la Casa del...
Ver más
06/02/2026 Fútbol
El presidente de la FBF reitera la construcción del CAR del Fútbol
El regreso de Marcelo Moreno Martins ya es oficial. Tras días de rumores y especulaciones, el histórico goleador...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
La falta de gol en los últimos siete amistosos que disputó la Selección boliviana ha generado que tanto el presidente...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
Doble Click
Goteras en los techos, chorreras en salas de la segunda planta y necesidad de intervención urgente es el diagnóstico...
Ver más
06/02/2026 Cultura
Alerta. La Casa Nacional de Moneda está en condición patrimonial crítica
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países...
Ver más
05/02/2026 Cultura
Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta