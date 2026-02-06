El presidente de la FBF reitera la construcción del CAR del Fútbol

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, reiteró la intención de construir la Casa del Fútbol Femenino, este escenario deportivo será edificado en Tarija, en terrenos que serán cedidos por la Gobernación de ese departamento. La institución deportiva se encargará de buscar el financiamiento.

“Estamos en negociaciones para que la Gobernación de Tarija nos de los terrenos. Una vez que se termine la construcción de la Casa de la Verde (en La Paz) vamos a buscar el financiamiento, que en su mayoría será a través de la FIFA que es la que financia proyectos de esa envergadura”, declaró ayer el máximo ejecutivo del fútbol boliviano.

Sin precisar la fecha de inicio de la edificación, Costa dijo que espera que este proyecto se concrete en la nueva gestión que comenzó en enero de este año (2026-2030), y, subrayó que los trabajos se iniciarán tras finalizar el CAR que está en construcción en la zona de Achumani, en La Paz. “Queremos consolidar todos los proyectos que tenemos pendientes; en nuestro plan está la construcción de otros predios más, queremos dejar un legado con mucha infraestructura. Estamos en la lucha para contar con el financiamiento”, agregó.

En 2025, el titular de la FBF, en una visita realizada a Tarija dio a conocer la intención de la entidad para construir la Casa del Fútbol Femenino, el dirigente ayer reiteró que ese proyecto es otro de los desafíos que tiene con el objetivo de seguir con el respaldo al fútbol de damas, por eso es que desde las pasadas temporadas se consolidaron campeonatos desde las categorías menores hasta la mayor.

“Hay que apoyar al fútbol femenino, ese es nuestro objetivo. Se implementó campeonatos, como la primera versión de la Liga femenina. Apostamos para que este 2026 tengamos un mejor nivel competitivo y subamos un escalón más hasta llegar a una Liga muy competitiva”, destacó.

La primera versión de la Liga Nacional Femenina se jugó en 2024 con la participación de 22 clubes (16 clubes de la División Profesional y seis de Aficionados), en esa ocasión el plantel de Always Ready se coronó campeón, un año después el millonario repitió podio, y representó a Bolivia en Libertadores Femenina.

Asociaciones

El titular de la FBF, Costa mencionó que para su nueva gestión se trazó varios objetivos, entre ellos la construcción de centros de entrenamiento para las nueve asociaciones departamentales. “Nuestra meta es la construcción de 36 predios en estos cuatro años. Vamos paso a paso, no hay logro sin esfuerzo”, dijo Costa.

Casa de la Verde

En octubre del pasado año, con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Alfredo Domínguez, titular de la Conmebol, se inauguró la primera cancha de fútbol del complejo deportivo que se construye en la urbanización Terrazas, de Achumani en La Paz.

La Casa de la Verde se construye sobre cuatro hectáreas, contará con un moderno hotel de concentración para las selecciones nacionales, tres canchas de fútbol con césped natural, gabinetes médicos, gimnasio, salas de recuperación, etc.