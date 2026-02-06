Tigo Sports asegura la transmisión total de la Copa FIFA 2026

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 06/02/2026 a las 15h59
ESCUCHA LA NOTICIA

El evento deportivo más esperado del planeta llegará íntegro a sus pantallas, con acceso en vivo a través del canal multiplataforma Tigo Sports en TV y en la App para que los fanáticos no se pierdan ningún encuentro.

Tigo Sports anunció este miércoles la adquisición de los derechos de transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando así su propuesta deportiva con uno de los eventos más importantes del fútbol a nivel global y reafirmando su liderazgo en contenidos deportivos para sus audiencias.

La cobertura se realizará a través de su canal multiplataforma Tigo Sports, disponible tanto en televisión como en la APP Tigo Sports, permitiendo a los fanáticos seguir cada encuentro en vivo desde distintos dispositivos, ya sea en el hogar o en movilidad, con una experiencia completa durante toda la competencia.

“Sabemos que el Mundial es el evento deportivo que une a millones de personas y, por eso, en Tigo trabajamos para ofrecer una cobertura a la altura de esta pasión. Contar con los derechos de los partidos nos permite garantizar a nuestros clientes una experiencia completa, en vivo y desde cualquier pantalla, acompañándolos en cada momento de la Copa Mundial 2026”, afirmó María Laura Mendoza, Gerente de Comunicación Institucional y ESG de Tigo Bolivia

El Mundial FIFA 2026 marcará un hito en la historia del torneo al ser la primera edición que contará con 48 selecciones participantes, ampliando significativamente el formato tradicional de 32 equipos. Esta expansión representa 40 partidos adicionales y 10 días más de futbol en comparación con Catar 2022, llevando el total a 104 encuentros y ofreciendo más jornadas de fútbol, nuevas selecciones protagonistas y mayores oportunidades de competencia en la fase de grupos y eliminatorias.

Además, será la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, lo que convertirá al torneo en el más grande también en alcance geográfico, con múltiples ciudades sede y estadios de primer nivel recibiendo a millones de aficionados de todo el mundo.

Con esta adquisición, Tigo reafirma su compromiso de acercar el mejor contenido deportivo internacional a sus usuarios, garantizando acceso completo a la máxima cita del fútbol mundial y consolidando su oferta de valor con transmisiones en vivo, cobertura especializada y la emoción de cada partido desde el pitazo inicial hasta la gran final.

Planes disponibles para vivir el Mundial 2026

Los usuarios podrán acceder a la transmisión completa del Mundial FIFA 2026 a través de los planes de Tigo que integran el canal Tigo Sports dentro de su oferta de entretenimiento. Entre ellos destaca el Plan Full Tigo + TV Medio, que incluye televisión, internet y servicios móviles en una sola propuesta.

Este plan ofrece 92 canales SD y 52 canales HD, acceso a Tigo Sports App, internet fijo de 500 Mbps con módem WiFi incluido, además de beneficios móviles como megas ilimitados, 40 minutos en línea Tigo, tethering/hotspot hasta 20 GB y licencia de streaming por 12 meses.

