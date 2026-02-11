El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 11/02/2026 a las 9h45
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que tuvo la posibilidad de empatar, pero Víctor Ábrego desperdició su remate que fue atajado por el golero Jesús Camargo y al final, en los 90 minutos perdió por 0-1.

Se fueron a la definición de los penales, con un resultado global de 2-2, y los venezolanos no fallaron, marcaron los cinco remates, mientras Widen Saucedo remató al travesaño.

El Tigre fue de más a menos, porque se paró bastante bien durante los primeros 25 minutos, pero poco a poco bajó las revoluciones hasta terminar acorralado en su arco, en el que el golero Rodrigo Banegas fue el principal factor por el que no se pudieron concretar los goles del cuadro local.

Víctor Ábrego fue uno de los que marcó bien la salida de los defensores venezolanos, pero al influjo de Carlos Sosa y Adalberto Peñaranda, bien apuntalados por el uruguayo Rodrigo Pollero, comenzaron a meter presión sobre la salida de The Strongest.

Los centrales no cumplieron una buena tarea, tanto Martín Chiatti como José Moya fueron rebasados sin mayores problemas. Se lo vio bastante solitario al panameño Jovani Welch, quizás le faltó un compañero de marca en el medio para tapar la salida de los jugadores del Táchira que por las bandas llegaron sin problemas, porque tanto Widen Saucedo como Carlos Roca tampoco fueron eficaces en la marca.

Una vez que llegó el gol del Táchira, luego de un centro de Sosa que aprovechó Pollero para anticiparse a Moya para marcar el 1-0, The Strongest retrocedió las líneas para dar lugar a la tarea defensiva más que intentar generar alguna jugada en función de ataque.

Los últimos minutos del primer tiempo fueron de dominio total del Deportivo Táchira, que no volvió a anotar gracias a Banegas, que en más de una ocasión desvió el remate con destino de gol de Pollero como Peñaranda, los más peligrosos del equipo venezolano.

Peñaranda logró anotar un gol sobre el final, pero la jugada fue anulada por off side.

En el segundo tiempo, ajustó más las líneas Eduardo Villegas, por eso es que los venezolanos no tuvieron tanta libertad de acción. Fueron marcados mejor, y no se produjeron acciones de gol en el arco de Banegas. 

Luego de los 60 minutos, Táchira se fue con bastante ímpetu en busca del arco de Banegas que se constituyó en la figura del partido al atajar al menos tres opciones claras de gol, dos de “Cariaco” González.

