Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 13/02/2026 a las 9h21
ESCUCHA LA NOTICIA

Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en contra de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), los accionantes de esta demanda decidieron levantar los brazos ayer y desistir del proceso ordinario.

En este sentido, presentaron pasado el mediodía un memorial para retirar el recurso que se había planteado en contra de miembros de la FBF, incluido su presidente, así como los miembros del Tribunal de Justicia Deportiva y Tribunal Superior de Apelaciones.

El presidente de Wilstermann, Omar Mustafá, había presentado el miércoles un recurso de nulidad al amparo constitucional planteado por Denis Cristian Sánchez Rioja y Jorge Rolando Lafuente Rivera. En su memorial, Mustafá planteó que “supuestamente alegando la lesión de los derechos de nuestro club, como personería jurídica, negamos toda representatividad de dichas personas en relación a nuestra institución, club Deportivo Jorge Wilstermann”.

Como el club “aviador”, a través de su presidente, negó este recurso en la justicia ordinaria, más bien su apego a los tribunales deportivos, en el marco de la normativa de FIFA, Conmebol, y la propia FBF, los dos accionantes tomaron la decisión de desistir en su demanda.

Denis Sánchez, en el programa Dosis de fútbol, ayer por la tarde, justificó los motivos de su determinación: “he tomado esta decisión (desestimiento), porque Wilstermann presentó un recurso que argumentaba legitimación activa, eso pone en evidencia la intención de los dirigentes (del club) cuando este amparo se presentó para buscar una solución a la situación actual. No puedo nadar contra la corriente, se sabotea desde el club y es una artimaña burda. Esta dirigencia no quiere jugar en la asociación, la Copa Simón Bolívar, menos la Liga…”, afirmó.

Además, aclaró que no tiene vínculo con nadie, sí se declaró decepcionado con la dirigencia actual y señaló que “hay gente que me ha brindado su apoyo, pero esto quedó ahí, principalmente por lo funesto y lapidario que presentó la dirigencia (recurso)”.

La dirigencia de Wilstermann, al mismo tiempo, hizo conocer una vez más que tanto Sánchez como Lafuente no son socios del club y que no tienen relación alguna con la entidad, por lo que no tiene asidero que se los quiera tildar como allegados al “aviador”, según confirmó una fuente dirigencial anoche, tras revisar la fuente de datos.

Además, reafirmaron su intención de ir hasta las “últimas consecuencias” con su demanda ante el TAS y el Tribunal Federal Suizo, cuyas resoluciones se esperan con bastante optimismo.

“Lo único que se quiere es hacer respetar nuestros derechos, nada más”, dijo la misma fuente.

Más datos

En la víspera, se confirmó que Cristian “Pochi” Chávez, el legendario jugador de Wilstermann,  fue designado como nuevo coordinador deportivo del fútbol formativo del Rojo. La institución aviadora inicia una nueva etapa, quedó al margen Luis Canseco, quien estaba hasta hace algunos días como el responsable de esta área.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El transporte libre del trópico bloquea la ruta Cochabamba-Santa Cruz por calidad de la gasolina
2
Salud dispone la distribución de más de 333.000 condones por Carnaval
3
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo
4
Aprehenden a militares por presunto robo de piezas del cementerio de trenes en Uyuni
5
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo

Lo más compartido

1
La OTAN lanza una nueva misión militar con el fin de reforzar defensa en el Ártico
2
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
3
Precintan tanque que contenía combustible desestabilizado e YPFB garantiza la provisión
4
Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”
5
Seis personas van a terapia intensiva en Santa Cruz por la chikunguña

Más en Fútbol

12/02/2026
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos Pino, encargado de logística, y...
Ver más
12/02/2026
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que algunos otros procesos, como el de...
Ver más
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que tuvo la posibilidad de empatar, pero Víctor Ábrego desperdició su remate que fue...
Ver más
11/02/2026
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un recurso de Amparo Constitucional en contra de la Federación Boliviana de Fútbol (...
Ver más
11/02/2026
Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades de que vuelva al fútbol profesional con el principal objetivo de ser convocado a...
Ver más
10/02/2026
"Todo listo con el corazón del goleador": Martins pasa pruebas físicas ¿antes de viajar a Bolivia?
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia ordinaria para evitar el descenso, podría causar sanciones graves, incluso la...
Ver más
10/02/2026
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
En Portada
13/02/2026 Economía
Índice de riesgo país de Bolivia cae a menos de 500 puntos en tres meses de gobierno de Paz
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y este viernes se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, informó el ministro de Economía y...
vista
13/02/2026 País
Transporte Libre levanta bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, irá al diálogo
El sector del Transporte Libre de Cochabamba decidió este viernes levantar los bloqueos instalados en carreteras hacia Santa Cruz y otras regiones del oriente...
vista
13/02/2026 Seguridad
Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”
Los tres exfuncionarios son acusados de omitir los controles de 31 maletas que fueron retiradas por la exdiputada Laura Rojas.
vista
13/02/2026 Seguridad
"Voy a acompañar hasta el final a mi esposo"; responde Desirée Durán tras la aprehensión de su pareja
La ex miss Bolivia y esposa del pastor peruano denunciado por estupro, Marco Núñez Del Arco se pronunció en las redes sociales asegurando que apoyará a su...
vista
13/02/2026 Seguridad
Dictan detención para el pastor denunciado de estupro agravado
La justicia determinó este viernes enviar a la cárcel con detención preventiva al pastor evangélico Marco Núñez del Arco por 180 días por una segunda denuncia...
vista
13/02/2026 País
Viceministro confirma que se "ultiman detalles" para formalizar el retorno operativo de la DEA
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que se "ultiman detalles" para formalizar el retorno operativo de la...
vista
Actualidad
Los tres exfuncionarios son acusados de omitir los controles de 31 maletas que fueron retiradas por la exdiputada Laura...
Ver más
13/02/2026 Seguridad
Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”
La ex miss Bolivia y esposa del pastor peruano denunciado por estupro, Marco Núñez Del Arco se pronunció en las redes...
Ver más
13/02/2026 Seguridad
"Voy a acompañar hasta el final a mi esposo"; responde Desirée Durán tras la aprehensión de su pareja
El sector del Transporte Libre de Cochabamba decidió este viernes levantar los bloqueos instalados en carreteras hacia...
Ver más
13/02/2026 País
Transporte Libre levanta bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, irá al diálogo
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y este viernes se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos,...
Ver más
13/02/2026 Economía
Índice de riesgo país de Bolivia cae a menos de 500 puntos en tres meses de gobierno de Paz
Deportes
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
13/02/2026 Cultura
Bryce y Cortázar, entre la vida y la muerte, en febrero
El Festival de Cine de Málaga, uno de los principales espacios del cine en español, acogerá el estreno mundial de...
Ver más
13/02/2026 Cultura
Cine. Boulocq estrena su primer documental en Málaga
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino