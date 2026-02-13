Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF

Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en contra de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), los accionantes de esta demanda decidieron levantar los brazos ayer y desistir del proceso ordinario.

En este sentido, presentaron pasado el mediodía un memorial para retirar el recurso que se había planteado en contra de miembros de la FBF, incluido su presidente, así como los miembros del Tribunal de Justicia Deportiva y Tribunal Superior de Apelaciones.

El presidente de Wilstermann, Omar Mustafá, había presentado el miércoles un recurso de nulidad al amparo constitucional planteado por Denis Cristian Sánchez Rioja y Jorge Rolando Lafuente Rivera. En su memorial, Mustafá planteó que “supuestamente alegando la lesión de los derechos de nuestro club, como personería jurídica, negamos toda representatividad de dichas personas en relación a nuestra institución, club Deportivo Jorge Wilstermann”.

Como el club “aviador”, a través de su presidente, negó este recurso en la justicia ordinaria, más bien su apego a los tribunales deportivos, en el marco de la normativa de FIFA, Conmebol, y la propia FBF, los dos accionantes tomaron la decisión de desistir en su demanda.

Denis Sánchez, en el programa Dosis de fútbol, ayer por la tarde, justificó los motivos de su determinación: “he tomado esta decisión (desestimiento), porque Wilstermann presentó un recurso que argumentaba legitimación activa, eso pone en evidencia la intención de los dirigentes (del club) cuando este amparo se presentó para buscar una solución a la situación actual. No puedo nadar contra la corriente, se sabotea desde el club y es una artimaña burda. Esta dirigencia no quiere jugar en la asociación, la Copa Simón Bolívar, menos la Liga…”, afirmó.

Además, aclaró que no tiene vínculo con nadie, sí se declaró decepcionado con la dirigencia actual y señaló que “hay gente que me ha brindado su apoyo, pero esto quedó ahí, principalmente por lo funesto y lapidario que presentó la dirigencia (recurso)”.

La dirigencia de Wilstermann, al mismo tiempo, hizo conocer una vez más que tanto Sánchez como Lafuente no son socios del club y que no tienen relación alguna con la entidad, por lo que no tiene asidero que se los quiera tildar como allegados al “aviador”, según confirmó una fuente dirigencial anoche, tras revisar la fuente de datos.

Además, reafirmaron su intención de ir hasta las “últimas consecuencias” con su demanda ante el TAS y el Tribunal Federal Suizo, cuyas resoluciones se esperan con bastante optimismo.

“Lo único que se quiere es hacer respetar nuestros derechos, nada más”, dijo la misma fuente.

Más datos

En la víspera, se confirmó que Cristian “Pochi” Chávez, el legendario jugador de Wilstermann, fue designado como nuevo coordinador deportivo del fútbol formativo del Rojo. La institución aviadora inicia una nueva etapa, quedó al margen Luis Canseco, quien estaba hasta hace algunos días como el responsable de esta área.