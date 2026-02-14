Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera

El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club de manos del presidente Ronald Raldes.

El delantero se mostró conmovido por el apoyo y afirmó: "No me lo iba a perdonar si no volviera a Oriente Petrolero nuevamente; mi primera casa fue Oriente".

Tras firmar autógrafos para la hinchada, el atacante destacó que esta oportunidad llega en el momento justo para reencontrarse con el equipo donde gritó su primer gol.

"Me prepararé de la mejor manera posible, como nunca lo he hecho en mi carrera, para poder hacer goles con esta institución", aseguró el goleador.

La jornada cerró con un agradecimiento profundo a los seguidores que se acercaron para darle la bienvenida al referente histórico. Bajo la premisa de que siempre habrá críticas y afectos, el jugador se enfocó en retribuir el cariño de quienes celebran su retorno al fútbol nacional.

