Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca

15/02/2026
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su familia por el sensible fallecimiento de su esposa, Marcela del Río Ossandón, una noticia que ha generado consternación y múltiples muestras de solidaridad.

En estos momentos de dolor, allegados, amistades y miembros de la comunidad deportiva se unieron solidariamente a la tristeza que embarga a la familia, acompañándolos con respeto, fe y esperanza. Destacaron que el amor compartido, los recuerdos construidos a lo largo de los años y el legado que Marcela deja en sus vidas serán fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida.

Asimismo, aficionados del fútbol, elevaron oraciones por su eterno descanso y pidieron a Dios que brinde paz, resignación y fortaleza a Daniel Vaca, a sus hijos y a toda su familia.

