Martins será convocado a la Verde aunque Villegas aún tiene algunas dudas

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 25/02/2026 a las 9h02
La convocatoria de Marcelo Martins a la Selección Nacional es inminente. El “Matador” ya se entrena en Oriente Petrolero, en el que incluso anotó su primer gol en un entrenamiento.

Lo único que falta es que Martins juegue un partido de fútbol, lo que podría ocurrir en el partido de vuelta ante Real Tomayapo, por el repechaje de la Copa de Verano, este fin de semana.

El entrenador de Oriente, Juan Cortés, confirmó que no se precipitará en la inclusión de Martins, aunque los tiempos ya apremian y el “Flecheiro” puede ser incluido en la nómina de convocados ante el equipo tarijeño; y, con su inclusión, ya no habrá impedimento para no convocar a Martins a la Verde. Lo que podría realizarse el domingo por la noche, luego de la última evaluación de jugadores de parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional.

El portal RDC aseguró ayer que Martins será convocado a la Verde, en primera instancia para el partido amistoso ante Trinidad y Tobago, a jugarse en Santa Cruz el 15 de marzo. Esa será la prueba de fuego del delantero histórico, que en caso de aprobar, será incluido en la lista final para el repechaje mundialista. 

Martins jugó su último partido con la casaca de la Selección Nacional el 21 de noviembre de 2023, en el partido de la eliminatoria anterior cuando Bolivia visitó a Uruguay en el estadio Centenario. Luego, el 7 de abril de de 2024 jugó su partido de despedida con el Cruzeiro. 

Desde esa fecha no ha jugado un partido de fútbol profesional, lo que ha generado la incertidumbre en el cuerpo técnico de la Selección Nacional, dirigido por Óscar Villegas, quien en principio descartó la posibilidad de convocar al “Matador”. Pero, luego de los dos partidos amistosos jugados en enero ante Panamá y México, después de probar algunas alternativas de ataque, no ha descartado una citación del goleador de la Selección Nacional. Es más, sus últimas palabras no fueron de negación, es más afirmó que nunca le cerraría las puertas de la Verde a un jugador como Martins, de quien reconoció todo lo que le dio a la Selección. Pero, aclaró que tenía que jugar en un equipo y hoy en día ya tiene equipo y se entrena a diario en los predios de San Antonio.

Pero, ayer, el seleccionador volvió a mostrar algunas dudas: “Nos han mostrado algunas novedades y no son nada alentadoras (en relación al trabajo en Oriente Petrolero), es imposible que alguien luego de que ha dejado de jugar dos años esté bien con dos o tres semanas de trabajo y para jugar un repechaje. Es muy difícil, nosotros vamos a esperar hasta el último momento para ver jugar a Marcelo y tomaremos una decisión, mientras tanto estamos en el trabajo con el grupo que nos ha traido hasta acá, que es lo más importante”.

¿Y el Pato Rodríguez?

Mientras el seleccionador nacional dio algunas luces en torno a una probable convocatoria de Marcelo Martins, ha dejado pocas posibilidades a un llamado eventual del argentino naturalizado boliviano, Patricio Rodríguez. Es más, a través de sus colaboradores, ha mencionado que el puesto de extremo lo tiene bien cubierto. 

24/02/2026
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará un partido amistoso de despedida antes...
Ver más
23/02/2026
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez, expresidente de la extinta Liga y...
Ver más
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4-3 a San Antonio, resultado que le permitió clasificarse a la semifinal de la...
Ver más
23/02/2026
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el pase a la semifinal de la Copa de Verano.
Ver más
22/02/2026
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada, porque hasta el momento ha mostrado un fútbol avasallante en la Copa de Verano.
Ver más
22/02/2026
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que terminó empatado 1-1, por lo que el domingo, en el estadio Félix Capriles se definirá...
Ver más
20/02/2026
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
25/02/2026 Cochabamba
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
Las autoridades de salud del departamento de Cochabamba alertaron sobre el incremento de la infestación vectorial en el eje metropolitano, una situación que...
vista
25/02/2026 País
El TSE remitirá a la Fiscalía denuncias de ciudadanos sobre falsas militancias
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó ayer que la Sala Plena de esa institución tomó la decisión de remitir al Ministerio...
vista
25/02/2026 Cochabamba
Implementan sistema digital para reducir las filas en los hospitales
Las largas filas, la saturación de hospitales y la dificultad para acceder a una atención oportuna siguen siendo problemas recurrentes en el sistema público de...
vista
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e...
vista
24/02/2026 País
El TSE remite a la Fiscalía casos de militancias falsas
"Basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización", dijo Gustavo Ávila refiriéndose a los casos de registros fraudulentos de militantes en...
vista
24/02/2026 Mundo
Ucrania conmemora el 4º aniversario del inicio de la guerra
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes...
vista
El taxista que fue atracado en Pirke el fin de semana, Roger Paichucama, de 25 años, con una violencia brutal lucha por...
Ver más
25/02/2026 Seguridad
Taxista atracado en Pirke lucha por su vida y una turba golpeó a los asaltantes
Más de 700 choferes de cisternas viven un drama desde hace 32 días y permanecen varadas en la refinería de Palmasola...
Ver más
25/02/2026 Economía
Choferes de cisternas viven 32 días en condiciones dramáticas en la refinería de Palmasola
Las largas filas, la saturación de hospitales y la dificultad para acceder a una atención oportuna siguen siendo...
Ver más
25/02/2026 Cochabamba
Implementan sistema digital para reducir las filas en los hospitales
Las autoridades de salud del departamento de Cochabamba alertaron sobre el incremento de la infestación vectorial en el...
Ver más
25/02/2026 Cochabamba
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que...
Ver más
25/02/2026 Multideportivo
Paz presenta anteproyecto de la Ley de Incentivo al Deporte con cero impuesto
La convocatoria de Marcelo Martins a la Selección Nacional es inminente. El “Matador” ya se entrena en Oriente...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Martins será convocado a la Verde aunque Villegas aún tiene algunas dudas
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento