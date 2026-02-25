Martins será convocado a la Verde aunque Villegas aún tiene algunas dudas

La convocatoria de Marcelo Martins a la Selección Nacional es inminente. El “Matador” ya se entrena en Oriente Petrolero, en el que incluso anotó su primer gol en un entrenamiento.

Lo único que falta es que Martins juegue un partido de fútbol, lo que podría ocurrir en el partido de vuelta ante Real Tomayapo, por el repechaje de la Copa de Verano, este fin de semana.

El entrenador de Oriente, Juan Cortés, confirmó que no se precipitará en la inclusión de Martins, aunque los tiempos ya apremian y el “Flecheiro” puede ser incluido en la nómina de convocados ante el equipo tarijeño; y, con su inclusión, ya no habrá impedimento para no convocar a Martins a la Verde. Lo que podría realizarse el domingo por la noche, luego de la última evaluación de jugadores de parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional.

El portal RDC aseguró ayer que Martins será convocado a la Verde, en primera instancia para el partido amistoso ante Trinidad y Tobago, a jugarse en Santa Cruz el 15 de marzo. Esa será la prueba de fuego del delantero histórico, que en caso de aprobar, será incluido en la lista final para el repechaje mundialista.

Martins jugó su último partido con la casaca de la Selección Nacional el 21 de noviembre de 2023, en el partido de la eliminatoria anterior cuando Bolivia visitó a Uruguay en el estadio Centenario. Luego, el 7 de abril de de 2024 jugó su partido de despedida con el Cruzeiro.

Desde esa fecha no ha jugado un partido de fútbol profesional, lo que ha generado la incertidumbre en el cuerpo técnico de la Selección Nacional, dirigido por Óscar Villegas, quien en principio descartó la posibilidad de convocar al “Matador”. Pero, luego de los dos partidos amistosos jugados en enero ante Panamá y México, después de probar algunas alternativas de ataque, no ha descartado una citación del goleador de la Selección Nacional. Es más, sus últimas palabras no fueron de negación, es más afirmó que nunca le cerraría las puertas de la Verde a un jugador como Martins, de quien reconoció todo lo que le dio a la Selección. Pero, aclaró que tenía que jugar en un equipo y hoy en día ya tiene equipo y se entrena a diario en los predios de San Antonio.

Pero, ayer, el seleccionador volvió a mostrar algunas dudas: “Nos han mostrado algunas novedades y no son nada alentadoras (en relación al trabajo en Oriente Petrolero), es imposible que alguien luego de que ha dejado de jugar dos años esté bien con dos o tres semanas de trabajo y para jugar un repechaje. Es muy difícil, nosotros vamos a esperar hasta el último momento para ver jugar a Marcelo y tomaremos una decisión, mientras tanto estamos en el trabajo con el grupo que nos ha traido hasta acá, que es lo más importante”.

¿Y el Pato Rodríguez?

Mientras el seleccionador nacional dio algunas luces en torno a una probable convocatoria de Marcelo Martins, ha dejado pocas posibilidades a un llamado eventual del argentino naturalizado boliviano, Patricio Rodríguez. Es más, a través de sus colaboradores, ha mencionado que el puesto de extremo lo tiene bien cubierto.