El club Bolívar se instala en la final de la Copa de Verano tras vencer a Blooming

Sin complicaciones, el plantel de Bolívar se clasificó a la final de la Copa de Verano que controla la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El club paceño ayer le ganó a Blooming por 3 a 1 en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, donde el público local no llenó las tribunas como esperaba la dirigencia bloominista.



Antes del encuentro, los dueños de casa aseguraron a que intentarían remontar el marcador que sufrieron en La Paz (5-1), pero no tuvieron éxito. Su propuesta futbolística no fue suficiente para frenar las llegadas de peligro del visitante, cuyos jugadores frenaron al elenco alterno, que dispuso el técnico cochabambino.

Cambios



Los cambios se debieron a que el miércoles, Blooming jugará contra San Antonio Bulo por el playoff de la Copa Sudamericana. Ese encuentro está programado para las 18:00 en el Ramón Aguilera, escenario que verificó la Conmebol y dio su aval para que el choque se dispute en ese escenario deportivo.



En la final se verá con el ganador de la llave entre Always Ready y Aurora, el equipo paceño lleva la delantera, pues en el partido de ida le ganó al elenco cochabambino por 1-2 y hoy se enfrentarán en El Alto desde las 19:30.



En el global, el choque de celestes fue de 2-8 a favor de Bolívar, De los tres goles, el del bolivarista Robson Tomé fue el más aplaudido, a los 76’, el jugador una vez más mostró su capacidad goleadora. Previamente, había anotado Bolívar Dorny Romero, a los 47’, quien repitió a los 94’. La única conquista del local llegó a través de Luis Chávez, a los 67’.

Expulsados



Ambos equipos terminaron el juego con un expulsado, a los 15 minutos el defensor de Bolívar, Santiago Echeverría fue expulsado por doble amonestación, mientas que el bloominista, Eduardo Justiniano salió del campo de juego por una jugada fuerte en contra del ecuatoriano Xavier Arreaga.



Apenas terminó el compromiso, los jugadores del club Blooming dejaron el campo de juego en medio de la molestia de sus hinchas, pues esperaban que los jugadores quienes no son habituales titulares en este campeonato puedan mostrarse y buscar un espacio en el plantel que jugará la Sudamericana.