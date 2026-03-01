El club Bolívar se instala en la final de la Copa de Verano tras vencer a Blooming

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 01/03/2026 a las 9h31
Sin complicaciones, el plantel de Bolívar se clasificó a la final de la Copa de Verano que controla la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El club paceño ayer le ganó a Blooming por 3 a 1 en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, donde el público local no llenó las tribunas como esperaba la dirigencia bloominista. 

Antes del encuentro, los dueños de casa aseguraron a que intentarían remontar el marcador que sufrieron en La Paz (5-1), pero no tuvieron éxito. Su propuesta futbolística no fue suficiente para frenar las llegadas de peligro del visitante, cuyos jugadores frenaron al elenco alterno, que dispuso el técnico cochabambino.

Cambios

Los cambios se debieron a que el miércoles, Blooming jugará contra San Antonio Bulo por el playoff de la Copa Sudamericana. Ese encuentro está programado para las 18:00 en el Ramón Aguilera, escenario que verificó la Conmebol y dio su aval para que el choque se dispute en ese escenario deportivo. 

En la final se verá con el ganador de la llave entre Always Ready y Aurora, el equipo paceño lleva la delantera, pues en el partido de ida le ganó al elenco cochabambino por 1-2 y hoy se enfrentarán en El Alto desde las 19:30.

En el global, el choque de celestes fue de 2-8 a favor de Bolívar, De los tres goles, el del bolivarista Robson Tomé fue el más aplaudido, a los 76’, el jugador una vez más mostró su capacidad goleadora. Previamente, había anotado Bolívar Dorny Romero, a los 47’, quien repitió a los 94’. La única conquista del local llegó a través de Luis Chávez, a los 67’.

Expulsados

Ambos equipos terminaron el juego con un expulsado, a los 15 minutos el defensor de Bolívar, Santiago Echeverría fue expulsado por doble amonestación, mientas que el bloominista, Eduardo Justiniano salió del campo de juego por una jugada fuerte en contra del ecuatoriano Xavier Arreaga.

Apenas terminó el compromiso, los jugadores del club Blooming dejaron el campo de juego en medio de la molestia de sus hinchas, pues esperaban que los jugadores quienes no son habituales titulares en este campeonato puedan mostrarse y buscar un espacio en el plantel que jugará la Sudamericana. 

 

Tus comentarios

Más en Fútbol

27/02/2026
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en favor del equipo “millonario” que el...
Ver más
26/02/2026
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los playoff Champions League 2025-2026 y se...
Ver más
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que buscará dar el primer golpe ante uno de los mejores equipos de la Copa de Verano.
Ver más
26/02/2026
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para continuar en la Copa Libertadores.
Ver más
25/02/2026
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
La convocatoria de Marcelo Martins a la Selección Nacional es inminente. El “Matador” ya se entrena en Oriente Petrolero, en el que incluso anotó su primer gol en un entrenamiento.
Ver más
25/02/2026
Martins será convocado a la Verde aunque Villegas aún tiene algunas dudas
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará un partido amistoso de despedida antes del repechaje, el 15 de marzo y en el...
Ver más
24/02/2026
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
