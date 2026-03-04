Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano

04/03/2026
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que hablar porque en ambos casos, se trata de jugadores que pueden marcar diferencia en el torneo nacional.

En el caso de Rangel, no es un jugador cualquiera porque también fue seleccionado colombiano cuando fue convocado por José Néstor Pekerman, además que tiene pasó por clubes reconocidos de su país, tal el caso de Junior de Barranquilla y sobre todo América de Cali.

El paso de Rangel por América de Cali dejó una huella importante, en 2019 fue uno de los goleadores del equipo campeón, aportó con 13 goles en 23 partidos de Liga y se consolidó como pieza clave del título.

En total, marcó 18 goles en 32 partidos con la camiseta escarlata. Mientras, en el exterior de su país, jugó en Kasimpasa (Turquía), Mazatlán (México), Aucas (Ecuador), Central Córdoba (Argentina) y ahora Aurora de Bolivia.

“Tengo mucha expectativa, cuando me hablaron del proyecto no dudé un segundo, el deseo de hacer las cosas son grandes, me queda un mes para afrontar el torneo boliviano. Todos queremos jalar para el mismo lado, que todo se nos de y salga de la mejor manera”, afirmó el fornido atacante colombiano quien cuenta con 34 años.

Rangel también fue sincero al manifestar que tiene amistad con Giancarlo Umaña, a quien conoció en Junior de Barranquilla, cuando era asistente de campo.

“En el momento que debuté estaba Giancarlo Umaña como asistente, lo conozco, me habló bien del club y este gran proyecto, quiero aportar con lo que se hacer que son los goles”, aseguró a los medios en la sede del club.

Consultado por su conocimiento del fútbol boliviano, expresó que “poco se, me interesé porque el profesor me llamó, quería contar conmigo, quiero apoyarlo y hacer las cosas de la mejor manera, trabajar y convertir goles, espero estar a la altura”, señaló el colombiano quien estaba acompañado por el gerente deportivo de Aurora, Gianluca Arnuzzo, y por el juvenil Sebastián Altamirano.

Mientras, Sebastián Altamirano también llega con buenos antecedentes, el año pasado fue uno de los Sub-20 de mejor rendimiento en The Strongest, con 41 partidos, dos asistencias y un gol.

“He llegado a un acuerdo con el presidente de Aurora, estoy agradecido por venir a este gran club, tiene un proyecto muy bonito, lo que pasó con el Tigre ya pasó. Contento de venir, hay un grupo bonito, se cuenta con las instalaciones adecuadas para el trabajo”, señaló el joven lateral derecho.

Ambos futbolistas ya se entrenan a las órdenes de Giancarlo Umaña, mientras se espera la llegada del colombiano Fabián Castillo, quien pidió tiempo para llegar a Cochabamba, una vez que arregle sus problemas familiares en su país.

En todo caso, si se presenta alguna complicación por Castillo, se tiene varias opciones, se informó ayer en Aurora.

