Fuego cruzado entre Claure y Costa: Acusaciones de amenazas a jugadores, pedidos de pruebas y denuncias

Tras el partido de ida de la final del torneo de verano, en el que Always Ready ganó a Bolívar en El Alto (3-2), en un encuentro polémico y que terminó con trifulcas y presuntas agresiones de parte de dirigentes y allegados al equipo de la banda roja, se inició un nuevo fuego cruzado entre Marcelo Claure, el empresario presidente del club celeste, y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Y es que Claure - que este año se mantenía alejado de comentar sobre su club boliviano- volvió con fuerza a las redes y, entre varios mensajes, acusó que jugadores son intimidados por la FBF y Always Ready para fichar por el club alteño a cambio de ser convocados a la Selección y, si se niegan, dijo, son intimidados.

"La verdad hay momentos en los que uno ya no puede quedarse callado. En el fútbol boliviano se ha llegado a un punto inaceptable. Se llama a jugadores y se les garantiza un puesto en la selección, y si no aceptan, se los amenaza. Eso no es fútbol. Eso es abuso de poder" (sic), señaló Claure.

Agregó que ya se cansó de "mirar al costado y quedarme callado". "La manera en que se maneja el fútbol en Bolivia es realmente un asco", añadió.

El empresario, además, reitera que dejará la dirigencia de Bolívar- algo que viene anunciando desde el año pasado sin concretarse- y señala que "jamás voy a ser parte de algo tan corrupto".

"Bolivia merece un fútbol honesto, transparente y digno. Y tarde o temprano la gente se va a cansar y los sacarán. Ya vieron lo que pasó con el MÁS- esto no dura para siempre" (sic), añadió.

El mensaje de Claure provocó la respuesta del presidente de la FBF, Fernando Costa, quien a través de una carta pública exigió a Claure presentar, en 24 horas, las pruebas de sus acusaciones.

"Cuando usted manifiesta públicamente que «se Illama a jugadores y se les garantiza un puesto en la selección, y si no aceptan, se los amenaza», está formulando una acusación extremadamente delicada, temeraria y de enorme impacto sobre credibilidad de la Federación Boliviana de Fútbol, de la Selección de fútbol de Bolivia y de todos quienes hoy trabajamos por el país. solo Si usted está cansado de callar, como afirma, entonces ha llegado el momento de hablar con responsabilidad y no mediante insinuaciones generales que alimentan sospechas maliciosas, dañan reputaciones y generan inestabilidad", señala la misiva de Costa.

En ese sentido, la FBF pide a Claure actuar a la altura de la presidencia que ostenta y que "en el día complemente de inmediato su denuncia, señalando con absoluta claridad: nombres de las personas involucradas, jugadores presuntamente afectados, lugar donde ocurrieron los hechos, fecha, circunstancias y cualquier elemento probatorio concreto".

El Presidente de la FBF promete que de presentarse las pruebas iniciará una investigación inmediata y hasta enviará a un funcionario a tomar las declaraciones de Claure sin importar el país donde se encuentre.

"Sin embargo, si en el curso del día no existe una respuesta concreta, sustentada y responsable de su parte, quedará en evidencia que sus declaraciones responden a una intención de generar confrontación, incertidumbre y un clima negativo alrededor de nuestra Selección Boliviana, en un momento particularmente histórico para el país y para el fútbol boliviano", añade la misiva.

De la misma manera, Costa recuerda que Bolivia está a puertas de jugar el repechaje y, afirma, "necesita responsabilidad, serenidad y verdad".

"Por ello resulta inadmisible que, desde la distancia, se lancen acusaciones semejante gravedad que afectan a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, instituciones, sin asumir la responsabilidad inmediata de demostrar lo dicho. Porque quien denuncia hechos de esta magnitud tiene la obligación moral e institucional de sostenerlos con pruebas. Quien conoce hechos irregulares y calla, se convierte en cómplice y quien acusa sin sustento suficiente debe asumir las consecuencias de sus afirmaciones. Por respeto al país, a la selección, a los jugadores y a la afición boliviana, le reitero de manera respetuosa; aclare y complemente su denuncia de manera inmediata", finaliza la misiva.

Empero, la polémica no quedó allí ya que, siempre a través de sus cuentas en las redes sociales Claure respondió y mencionó directamente al Presidente de la FBF, a quien le dijo estar "cansado de tu mediocridad y de cómo manejas el futbol en Bolivia".

Además, reiteró que llamará a elecciones para alejarse de la presidencia del Bolívar.

"Seguí hundiendo nuestro futbol. El Bolívar va a llamar a elecciones (si es que lo permites usando los estatutos correctos) y me voy porque no voy a ser parte de tu barco que se hunde. Ahh y comienza como siempre a pedir a todos los dirigentes de siempre las cartitas de apoyo" (sic), cerró.