Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
Fútbol
Publicado el 08/03/2026 a las 12h19
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub-17.
La Gran Final se llevó a cabo en el campo deportivo de la Asociación de Fútbol de La Paz, en Calacoto. Felicitamos a las dos selecciones por su participación y espíritu deportivo a lo largo de la competencia.
