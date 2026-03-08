Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17

Bolívar y Always Ready disputarán esta tarde el campeonato de la Copa de Verano, a partir de las 16:00 en el estadio Hernando Siles, en medio de un ambiente caldeado y con acusaciones de ambos... Ver más Bolívar y Always Ready definen al campeón de la Copa de Verano en el estadio Hernando Siles

Tras el partido de ida de la final del torneo de verano, en el que Always Ready ganó a Bolívar en El Alto (3-2), en un encuentro polémico y que terminó con trifulcas y presuntas agresiones de parte... Ver más Fuego cruzado entre Claure y Costa: Acusaciones de amenazas a jugadores, pedidos de pruebas y denuncias

Con un arbitraje polémico de Jordy Alemán que fue duramente cuestionado por los hinchas bolivaristas por la expulsión de Leonel Justiniano y faltas no cobradas, Always Ready le dio la vuelta al... Ver más Always Ready da el primer golpe a Bolívar, en Villa Ingenio, en la semifinal de la Copa de Verano