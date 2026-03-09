Cochabamba conquista la corona en el Campeonato Nacional de Selecciones Femeninas sub-17

La selección cochabambina de fútbol conquistó el título en el torneo nacional de selecciones femeninas sub-17 que se disputó en campos de la Asociación de Fútbol de La Paz, en la zona de Calacoto.

El cuadro valluno se impuso por 2-0 al elenco cruceño en el cotejo final que bajó el telón de la competición nacional.

Jheyli Maldonado Pinaya enseñó el camino de la victoria a sus compañeras convirtiendo a los 9 minutos de la primera etapa. La habilidosa futbolista superó a la golera Julieta Añez con un certero disparo con pierna izquierda.

Cinco minutos después, Grisel Gabriel Lazo anotó el segundo para el equipo cochabambino con un disparo de larga distancia, que sorprendió a la arquera cruceña.

La cochabambina Ariana Rojas se erigió como la mejor portera del campeonato, mientras Alexandra Schnurpfeil fue la máxima artillera con 8 tantos. Grisel Gabriel fue nominada como la jugadora más valiosa en el cotejo final.

Campaña

Cochabamba comenzó su andadura en el certamen nacional haciendo tablas (2-2) con Chuquisaca; después, cayó 2-3 ante Santa Cruz de la Sierra luego de ir en ventaja (2-0).

En su tercera presentación se reivindicó con un contundente 3-0 frente al representativo de Tarija.

Por si fuera poco, le propinó una paliza (11-0) a Pando, clasificando a semifinales en condición de mejor segundo.

En esa instancia superó (2-1) a Potosí para instalarse en la final del certamen, en la que superó por 2-0 a Santa Cruz de la Sierra.

El entrenador David Quiruchi dirigió al plantel vallunó que sumó una nueva estrella a su palmarés.

La delegación campeona arriba hoy a Cochabamba y a las 10:00 brindará una rueda de prensa en el restaurante La Picantería, ubicada en la zona norte de la ciudad.