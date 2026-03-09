Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta definida por el DT Oscar Villegas para disputar los partidos del Repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 .

En la nómina no figura el jugador de Oriente Petrolero, Marcelo Martins, lo que ha generado opiniones dividas en los hinchas, unos cuestionan y otros apoyan que no esté incluido en esta lista.





Asimismo, el combinado nacional disputará un partido amistoso internacional frente a Trinidad y Tobago el próximo 15 de marzo en Santa Cruz de la Sierra.







El profesor Villegas junto a su cuerpo técnico, ha seleccionado a 28 jugadores para afrontar estos próximos desafíos en busca de la ansiada clasificación al mundial.