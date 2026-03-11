Ministro de Deportes confirma que Irán se retira del Mundial por falta de condiciones

En las últimas horas, el Ministro de Deportes, Ahman Donyamali, confirmó que la Selección de Fútbol de Irán no participará en el Mundial 2026 que se disputará a mediados de año en EEUU, Canadá y México, porque no existen las condiciones de seguridad para el equipo debido a la guerra en Medio Oriente

En declaraciones a medios internacionales señaló: “Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”.

Se espera la confirmación oficial de la FIFA sobre la salida de la Selección de Irán y cómo afectará a la reorganización de los equipos clasificados y el repechaje donde estará la Selección Nacional de Fútbol de Bolivia.