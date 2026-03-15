Planeta Deportes. Más de 20 años al aire con Erland García y su visión diferente del deporte

Erland García y su Planeta Deportes están en el aire por más de 20 años. Han sido años de un trabajo fructífero, dedicado y responsable que le han dado un lugar en el aficionado futbolero.



Desde sus inicios a la fecha, Planeta Deportes ha marchado casi a la par de la carrera deportiva de Erland García, quien se ha ganado un lugar en el periodismo de Cochabamba y de todo el país. Su incursión en el periodismo deportivo fue casual, porque le gusta mucho la música clásica como que estudió en el Conservatorio pero el destino quiso otra cosa para él.



García, un apasionado del periodismo, con el carácter analítico que tiene, ve una coyuntura especial la que se tiene en esta profesión.



“Este 2026 nos encuentra en un momento de preocupación porque la situación de la prensa deportiva no es de las mejores, en el país no se toma en cuenta la importancia que debería tener, hay muy pocos programas que hoy son independientes, como que hemos visto que los programas deportivos son como un relleno para los contenidos de los canales, como que les dan cinco minutos de espacio y si hay otra noticia ya no entra… esto tiene que ser un motivo de reflexión porque el deporte es de vital importancia por los valores que dan, alguien decía que se juega como se vive…”, afirma con convicción.



García tiene las cosas tiene claras en cuanto a su visión deportiva, “hay que darle a la sociedad esa cultura deportiva que hoy no la tiene, hoy muy pocos demandan deporte y es muy cierto…”



La capacitación es importante para él en un mundo que vive el día a día con las redes sociales, “hoy la televisión ha perdido su llegada porque el contenido lo tienes en tu celular y en tiempo real…”

¿Cómo fueron sus inicios en el periodismo deportivo?



Son más de 26 años que hago periodismo deportivo, estudié Comunicación Social de forma casual, no era que de niño quería ser periodista, para nada. En mi curso de comunicación habían varios compañeros que hacían prácticas en programas deportivos y uno de mis compañeros me llevó a una práctica de Wilstermann por casualidad, otro de los compañeros necesitaba a practicantes y me anime de una, así en el 2000 comenzó esta tarea en el periodismo, primero en DeporTV con Israel Mérida cuando comencé de cero, desde un trabajo de cámaras, de ser un auxiliar, de llevar la mochila donde se portaban las cosas, trabajar con VHS; el haber visto y pasar la tecnología hasta ahora con una serie de equipos nos ha dado esa capacitación que se requiere.

¿Trabajó con gente de bastante trayectoria?



Claro que sí, Marco Santivañez, Toto Arévalo, don Ramiro Méndez en Goles y Marcas cuando cada día era instrucción, enseñanza; luego de haber trabajado en distintos programas me animé a hacer un programa independiente, aprender de todos estos grandes maestros y luego lanzarme en una aventura grande como fue hacer nuestro propio proyecto el 2006.

¿Se enamoró poco a poco de la profesión?



Practiqué en todas las categorías menores de Wilstermann, tenerlos de íconos a los jugadores, luego ver que los podías tener de amigos y hablar con ellos fue un cambio grande. Recuerdo que en el 2000 era conocer a los jugadores, a los equipos, conocer otros deportes como el karting, golf, basquetbol. Hasta que el 2000, el director del programa me decía que estaba yendo a Buenos Aires para la cobertura del partido de Argentina- Bolivia, y si me animaba iba con él pero todo tenía que ser pagado por mi, hablé con mis papas que siempre me dieron su respaldo y fui. El trabajar en el Monumental en un partido tan importante, el conocer a grandes periodistas argentinos, ver la pasión del fútbol me cambió totalmente la perspectiva hasta decir, esto es lo que yo quiero, darle la cobertura al deporte y tener la chance mediante esta profesión de conocer otros países, estadios, otra gente. Con el programa lo hemos hecho, nos ha permitido conocer Bolivia, Sudamérica y en cada viaje aprender, fue una lección de periodismo.



¿Cuándo surge Planeta Deportes?



El 2006, el 12 de febrero comenzamos con nuestro primer programa, con el apoyo de mis papás y la gente que nos ha colaborado, recuerdo que era el cumpleaños de mi mamá quien era muy wilstermanista, su fanatismo por el club era como una motivación para hacer algo que también le guste. Y, repito que hay que viajar no sólo encerrarnos en casa, por ello comenzamos con la campaña de Wilstermann y viajamos con el equipo, pero con la aclaración que nunca le hemos pedido nada a ningún equipo, los viajes los hemos hecho con nuestros propios recursos, y ese año el rojo salió campeón con Mauricio Soria, comenzamos con buen pie porque la gente nos comenzó a ver por la cobertura que se le daba y era de otra forma, no sólo dos o cinco minutos de espacio, sino con material amplio, previas, partido, post partido y con buena fortuna. La gente veía un material distinto y de una manera diferente al resto.

¿A lo largo de estos 20 años, sucedieron muchas cosas, que quedan en su retina?



Haber conocido a mucha gente que nos ha ayudado en el crecimiento, tuvimos momentos complicados, cada viaje es un momento diferente pero hemos conocido mucha gente. Hemos visto cómo es el panorama y cómo el medio; algo que nos ha quedado claro y el objetivo del programa es el de subir el material a redes y que eso quede, por eso ahora vemos el archivo que tenemos y vemos muchas joyas que le va a servir a la gente como respaldo en redes. Cuando empecé tuve una lección dura porque comencé a tocar puertas de colegas para pedirles imágenes, y todas nos la cerraron, o sea todos son egoístas de su material, en su derecho están. Pero nosotros no, material que hacemos lo vamos a subir, por eso quedó la idea de hacer documentales, algo que no se hace en el país.