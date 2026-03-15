Planeta Deportes. Más de 20 años al aire con Erland García y su visión diferente del deporte

Fútbol
Jhonny Mollinedo
Publicado el 15/03/2026 a las 11h06
ESCUCHA LA NOTICIA

Erland García y su Planeta Deportes están en el aire por más de 20 años. Han sido años de un trabajo fructífero, dedicado y responsable que le han dado un lugar en el aficionado futbolero.

Desde sus inicios a la fecha, Planeta Deportes ha marchado casi a la par de la carrera deportiva de Erland García, quien se ha ganado un lugar en el periodismo de Cochabamba y de todo el país. Su incursión en el periodismo deportivo fue casual, porque le gusta mucho la música clásica como que estudió en el Conservatorio pero el destino quiso otra cosa para él.

García, un apasionado del periodismo, con el carácter analítico que tiene, ve una coyuntura especial la que se tiene en esta profesión.

“Este 2026 nos encuentra en un momento de preocupación porque la situación de la prensa deportiva no es de las mejores, en el país no se toma en cuenta la importancia que debería tener, hay muy pocos programas que hoy son independientes, como que hemos visto que los programas deportivos son como un relleno para los contenidos de los canales, como que les dan cinco minutos de espacio y si hay otra noticia ya no entra… esto tiene que ser un motivo de reflexión porque el deporte es de vital importancia por los valores que dan, alguien decía que se juega como se vive…”, afirma con convicción.

García tiene las cosas tiene claras en cuanto a su visión deportiva, “hay que darle a la sociedad esa cultura deportiva que hoy no la tiene, hoy muy pocos demandan deporte y es muy cierto…”

La capacitación es importante para él en un mundo que vive el día a día con las redes sociales, “hoy la televisión ha perdido su llegada porque el contenido lo tienes en tu celular y en tiempo real…”

¿Cómo fueron sus inicios en el periodismo deportivo?

Son más de 26 años que hago periodismo deportivo, estudié Comunicación Social de forma casual, no era que de niño quería ser periodista, para nada. En mi curso de comunicación habían varios compañeros que hacían prácticas en programas deportivos y uno de mis compañeros me llevó a una práctica de Wilstermann por casualidad, otro de los compañeros necesitaba a practicantes y me anime de una, así en el 2000 comenzó esta tarea en el periodismo, primero en DeporTV con Israel Mérida cuando comencé de cero, desde un trabajo de cámaras, de ser un  auxiliar, de llevar la mochila donde se portaban las cosas, trabajar con VHS; el haber visto y pasar la tecnología hasta ahora con una serie de equipos nos ha dado esa capacitación que se requiere.

¿Trabajó con gente de bastante trayectoria?

Claro que sí, Marco Santivañez, Toto Arévalo, don Ramiro Méndez en Goles y Marcas cuando cada día era instrucción, enseñanza; luego de haber trabajado en distintos programas me animé a hacer un programa independiente, aprender de todos estos grandes maestros y luego lanzarme en una aventura grande como fue hacer nuestro propio proyecto el 2006.

¿Se enamoró poco a poco de la profesión?

Practiqué en todas las categorías menores de Wilstermann, tenerlos de íconos a los jugadores, luego ver que los podías tener de amigos y hablar con ellos fue un cambio grande. Recuerdo que en el 2000 era conocer a los jugadores, a los equipos, conocer otros deportes como el karting, golf, basquetbol. Hasta que el 2000, el director del programa me decía que estaba yendo a Buenos Aires para la cobertura del partido de Argentina- Bolivia, y si me animaba iba con él pero todo tenía que ser pagado por mi, hablé con mis papas que siempre me dieron su respaldo y fui. El trabajar en el Monumental en un partido tan importante, el conocer a grandes periodistas argentinos, ver la pasión del fútbol me cambió totalmente la perspectiva hasta decir, esto es lo que yo quiero, darle la cobertura al deporte y tener la chance mediante esta profesión de conocer otros países, estadios, otra gente. Con el programa lo hemos hecho, nos ha permitido conocer Bolivia, Sudamérica y en cada viaje aprender, fue una lección de periodismo.

¿Cuándo surge Planeta Deportes?

El 2006, el 12 de febrero comenzamos con nuestro primer programa, con el apoyo de mis papás y la gente que nos ha colaborado, recuerdo que era el cumpleaños de mi mamá quien era muy wilstermanista, su fanatismo por el club era como una motivación para hacer algo que también le guste. Y, repito que hay que viajar no sólo encerrarnos en casa, por ello comenzamos con la campaña de Wilstermann y viajamos con el equipo, pero con la aclaración que nunca le hemos pedido nada a ningún equipo, los viajes los hemos hecho con nuestros propios recursos, y ese año el rojo salió campeón con Mauricio Soria, comenzamos con buen pie porque la gente nos comenzó a ver por la cobertura que se le daba y era de otra forma, no sólo dos o cinco minutos de espacio, sino con material amplio, previas, partido, post partido y con buena fortuna. La gente veía un material distinto y de una manera diferente al resto.

¿A lo largo de estos 20 años, sucedieron  muchas cosas, que quedan en su retina?

Haber conocido a mucha gente que nos ha ayudado en el crecimiento, tuvimos momentos complicados, cada viaje es un momento diferente pero hemos conocido mucha gente. Hemos visto cómo es el panorama y cómo el medio; algo que nos ha quedado claro y el objetivo del programa es el de subir el material a redes y que eso quede, por eso ahora vemos el archivo que tenemos y vemos muchas joyas que le va a servir a la gente como respaldo en redes. Cuando empecé tuve una lección dura porque comencé a tocar puertas de colegas para pedirles imágenes, y todas nos la cerraron, o sea todos son egoístas de su material, en su derecho están. Pero nosotros no, material que hacemos lo vamos a subir, por eso quedó la idea de hacer documentales, algo que no se hace en el país. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
Las campañas ingresan en la recta final, a siete días de las subnacionales
3
Jurados se preparan para administrar mesas de sufragio en Cochabamba
4
Manfred: “Vamos a llevar a Cochabamba al primer lugar en desarrollo humano”
5
Fiscalización del Concejo Municipal, clave para garantizar transparencia en la gestión

Lo más compartido

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
Por qué la guerra en Irán puede crear el “mayor shock petrolero de la historia”
3
Warnes: Secuestran 11 aeronaves durante operativo policial tras la captura de Marset
4
Zoonosis rescata a 32 perros y 2 gatos en depósitos cerca La Pampa
5
La captura de Sebastián Marset genera repercusión mundial

Más en Fútbol

15/03/2026
La Verde enfrentará a Trinidad y Tobago en un amistoso hoy
El seleccionador nacional Óscar Villegas adelantó que apelará a algunos jugadores juveniles para enfrentar hoy a Trinidad y Tobago en su último duelo amistoso...
Ver más
12/03/2026
Aurora rescata un punto de oro en su visita al plantel de Gualberto Villarroel en Oruro
Aurora hizo un partido inteligente, aguantó en el primer tiempo, luego en el segundo llegó con peligro a la portería de Gualberto Villarroel en Oruro, anotó un...
Ver más
Los jugadores de la Selección Nacional se motivan a medida que llega la fecha del partido del repechaje mundialista ante Surinam, pero no dejan de lado en el partido amistoso del próximo domingo ante...
Ver más
12/03/2026
La Selección se prepara y motiva para despedirse de la afición en Santa Cruz
En las últimas horas, el Ministro de Deportes, Ahman Donyamali, confirmó que la Selección de Fútbol de Irán no participará en el Mundial 2026 que se disputará a mediados de año en EEUU, Canadá y...
Ver más
11/03/2026
Ministro de Deportes confirma que Irán se retira del Mundial por falta de condiciones
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), rechazó la medida cautelar que solicitó el club Wilstermann, que buscaba frenar el inicio del campeonato de la División Profesional, pero esta decisión no...
Ver más
11/03/2026
Wilstermann resta importancia al rechazo de medida cautelar del TAS
La Selección Nacional inició ayer la recta final de su trabajo para el repechaje, con el primer entrenamiento en el estadio Tahuichi Aguilera, el que contó con la presencia de 14 futbolistas, la...
Ver más
11/03/2026
La Selección Nacional inicia el operativo con la mitad de los convocados para el repechaje
En Portada
15/03/2026 Seguridad
EE UU emite alerta de seguridad tras captura de Marset
La Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió una alerta de seguridad tras la detención de Sebastián Enrique Marset Cabrera, considerado uno de los...
vista
15/03/2026 Mundo
Netanyahu desmiente con un video los rumores sobre su muerte
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó este domingo en X (Twitter) un video en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras,...
vista
15/03/2026 Economía
Jukus: de robo hormiga a negocio criminal
La madrugada del pasado 29 de enero, un estruendo rompió la calma en la población potosina de Porco. Una explosión de dinamita había hecho volar en pedazos el...
vista
15/03/2026 Mundo
Papa pide alto al fuego en Medio Oriente y retomar diálogo
El papa León XIV pidió este domingo (15.03.2026) a los responsables del conflicto en Medio Oriente que pongan fin a las hostilidades, tras denunciar la "atroz...
vista
15/03/2026 País
Las campañas ingresan en la recta final, a siete días de las subnacionales
Hasta el jueves 20 marzo tienen los candidatos a las alcaldías y gobernaciones del país la última oportunidad para convencer a sus electores para que voten por...
vista
15/03/2026 Fútbol
La Verde enfrentará a Trinidad y Tobago en un amistoso hoy
El seleccionador nacional Óscar Villegas adelantó que apelará a algunos jugadores juveniles para enfrentar hoy a Trinidad y Tobago en su último duelo amistoso...
vista
Actualidad
El cáncer cervicouterino continúa siendo el tipo que más afecta a las mujeres en Bolivia, seguido por el cáncer de mama...
Ver más
15/03/2026 Cochabamba
El cáncer cervicouterino es el más frecuente entre mujeres en Cochabamba
El papa León XIV pidió este domingo (15.03.2026) a los responsables del conflicto en Medio Oriente que pongan fin a las...
Ver más
15/03/2026 Mundo
Papa pide alto al fuego en Medio Oriente y retomar diálogo
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó este domingo en X (Twitter) un video en el que se le ve...
Ver más
15/03/2026 Mundo
Netanyahu desmiente con un video los rumores sobre su muerte
La madrugada del pasado 29 de enero, un estruendo rompió la calma en la población potosina de Porco. Una explosión de...
Ver más
15/03/2026 Economía
Jukus: de robo hormiga a negocio criminal
Deportes
El seleccionador nacional Óscar Villegas adelantó que apelará a algunos jugadores juveniles para enfrentar hoy a...
Ver más
15/03/2026 Fútbol
La Verde enfrentará a Trinidad y Tobago en un amistoso hoy
Erland García y su Planeta Deportes están en el aire por más de 20 años. Han sido años de un trabajo fructífero,...
Ver más
15/03/2026 Fútbol
Planeta Deportes. Más de 20 años al aire con Erland García y su visión diferente del deporte
Aurora hizo un partido inteligente, aguantó en el primer tiempo, luego en el segundo llegó con peligro a la portería de...
Ver más
12/03/2026 Fútbol
Aurora rescata un punto de oro en su visita al plantel de Gualberto Villarroel en Oruro
Los jugadores de la Selección Nacional se motivan a medida que llega la fecha del partido del repechaje mundialista...
Ver más
12/03/2026 Fútbol
La Selección se prepara y motiva para despedirse de la afición en Santa Cruz
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
La artista Ash Castro, nacida en Inglaterra y de raíces bolivianas, presentó su más reciente proyecto musical: “Lights...
Ver más
15/03/2026 Música
Ash Castro llega con una visión futurista e e inspiradora
Este año, entre las 10 nominadas en la categoría más importante, Mejor Película, dos nombres llaman la atención de los...
Ver más
15/03/2026 Cine
Premios Óscar 2026: impredecibles hasta el último minuto
El reconocido actor argentino-boliviano Fernando Gamarra calificó como “importante” su participación en la serie...
Ver más
12/03/2026 Cultura
Fernando Gamarra: “es un paso importante en mi múltiple carrera”