Carlos Aragonés, el repechaje y su fe: “Hay que resaltar el trabajo de Villegas” al frente de la Selección Nacional

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 16/03/2026 a las 9h53
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Carlos Aragonés Espinoza, otrora jugador de Juventud Antoniana de Salta, Bolívar, Destroyers, Palmeiras, además integrante de la Selección Nacional, se emociona con la posibilidad de que Bolivia vuelva a jugar un Mundial.

Participó con la Verde en un Mundial, en 1994, cuando fue parte del cuerpo técnico que comandaba Xabier Azkargorta. Además, como futbolista, fue  integrante del equipo que en 1977 participó de las eliminatorias para el Mundial de Argentina y ganó su grupo, en una llave que contemplaba a Uruguay y Venezuela.

Aragonés fue parte del equipo Bolivia que por primera vez jugó un repechaje, cuando de manera insólita la FIFA decidió que Bolivia en vez de clasificarse de manera directa al Mundial de Argentina, dispute una serie contra Brasil y Perú en Cali, y luego al ser eliminado, juegue ante Hungría.

“Fue una época maravillosa, mi primera convocatoria a la Selección, recién había llegado a Bolívar, todo para mi fue nuevo, la euforia, primero de la gente del club con mi llegada, posteriormente fui convocado a la Selección; hicimos una excelente Eliminatoria, teníamos un buen equipo”.

¿Qué recuerdos tiene de lo que pasó posteriormente?

Después de tanta alegría vino lo más triste que fue el Mundialito de Cali y el repechaje con Hungría. Digo triste porque hay grandes culpables de lo que pasó, nosotros en primer lugar porque creíamos que habíamos tocado el cielo con las manos y pensamos que ya estábamos clasificados al Mundial. De pensar en esta situación, nos sorprenden y mencionan que tenemos que ir a jugar una serie con Perú y Brasil en Cali, fue un golpe que también nos afectó al igual que pensamos que íbamos a jugar esos partidos y clasificar tranquilamente, pensamos que ya teníamos un equipo poderoso, que Perú y Brasil no podían superarnos de ninguna manera, cuando hay que ser consecuentes y mantener la humildad.

¿La realidad fue diferente?

Claro, desde el trabajo, porque nos llevaron a entrenarnos a Santa Cruz, sin ninguna condición, faltaban canchas, material deportivo, agua, estuvimos absolutamente descuidados. Si teníamos que jugar este Mundialito, nosotros debimos prepararnos adecuadamente, fue un error total de la dirigencia, las dos cosas se potenciaron y sufrimos las consecuencias tan duras en la competición.

¿Brasil y Perú tenían grandes jugadores?

Estaban en su mejor momento, recuerdo haber ido al estadio a ver el primer partido entre Brasil y Perú, fue de bajo nivel por el respeto que se tenían las dos selecciones, y nosotros pensamos, ‘noo, ya estamos al otro lado, a Perú le vamos a ganar y empatamos con Brasil y nos clasificamos’, decíamos en las graderías, esa era nuestra mentalidad, absolutamente errónea. 

¿Cree que la llave de clasificación estaba para que clasifique Uruguay?

Capaz que fue así, pero es muy difícil afirmar eso, pero hubieron cosas muy extrañas.

¿Luego, el repechaje igual fue desastroso para Bolivia?

La Hungría que enfrentamos era una de las mejores de Europa, tenía muy buenos jugadores, y Bolivia cambió de entrenador, llegó Edward Virba y se tomó la decisión de convocar a jugadores naturalizados, creyó que con jugadores de experiencia íbamos a mejorar y conseguir el objetivo, pero fue un efecto contrario, además nos fuimos a Alemania. Creo que la decisión de ir a Alemania fue muy buena y acertada, se nos llevó a una ciudad que tenía un Centro de Alto Rendimiento.

¿Hay algún parangón con el repechaje actual?

No, no hay punto de comparación, no se puede comparar Surinam con el mejor equipo de Hungría, además no creo que sea justo comparar porque son épocas diferentes, situaciones diferentes, será un partido diferente, el contexto igual será diferente, el fútbol cambió, la Selección hace bastante tiempo que se prepara.

¿Al profesor Villegas le dan las condiciones para un buen trabajo?

En eso creo que el fútbol boliviano está bien, se le apoya a la Selección, incluso con un partido amistoso como el de Trinidad y Tobago, en lo demás, creo que la Selección es una isla, fuera del contexto del fútbol nacional, es sólo una acotación que vale la pena puntualizarla.

¿Qué le parece el equipo que enfrentará a Surinam?

Comparto el trabajo de Óscar Villegas, creo que está haciendo un buen trabajo, por ahí se ha desviado del objetivo principal, que es una labor a largo plazo pero sucede y hay que resaltar todo lo que realiza, el equipo sabe a lo que juega, eso es muy importante, han conformado un buen grupo humano, por lo menos desde afuera así se lo ve, hay sociedades que han ensamblado bien, el equipo entiende la estructura táctica, la estrategia y la ejecuta, me parece que se hace un muy buen trabajo.

¿Este año cambió un poco la filosofía de Villegas?

No, lo que pasa es que en los dos partidos que se jugó este año, no estaba el equipo principal, no tenemos que ser injustos en ese sentido. Me imagino que la idea era que Villegas encuentre alternativa en estos dos partidos, y encontró dos por ejemplo, eso ya es positivo, con Richet Gómez y Fernando Nava. Los dos aparecieron, Richet es una alternativa muy buena, y Nava me parece que ya debería ser titular, estos dos partidos sirvieron para eso.

¿Qué opina de Surinam e Irak, los rivales?

Serán complicados sí, pero nosotros tenemos lo nuestro, sobre todo tenemos un juego colectivo, una forma de jugar, la Selección lo ha entendido así, Óscar y su cuerpo técnico tuvieron la capacidad de transmitir eso, el sistema táctico ya está asimilado, eso es importante, además hay algunos conceptos que los maneja muy bien, he visto al equipo con buena respuesta física en algunos partidos. 

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