Marcelo Claure recibe a Gianni Infantino en Miami, ¿de qué hablaron?

Marcelo Claure, presidente de Bolívar, en medio de la disputa mediática que sostiene con Fernando Costa y los dirigentes de la División Profesional, quienes incluso plantean su expulsión del fútbol nacional, este fin de semana atizó más las diferencias al publicar una foto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien tuvo un encuentro amigable en Miami.

“Fue un honor para Jordan (su esposa) y mi familia recibir en casa, en Miami, a mi gran amigo presidente de la FIFA, Gianni Infantino y su esposa en un almuerzo servido por una increíble chef de Catalonia, Martina Puigvert”, escribió Claure junto a una foto con el presidente de la FIFA y su familia.

Dos días antes, el presidente de Bolívar, anunció su despedida del fútbol nacional, además publicó otro mensaje: “Cómo les duele la verdad. Son los dirigentes más odiados por los hinchas en Bolivia y han terminado de hundir nuestra liga y nuestro fútbol. Entran a la cancha a golpear jugadores y después quieren callar a quien se atreve a decir que el fútbol está podrido. No entienden de progreso, ni de academias, ni de infraestructura, ni de hacer un fútbol sostenible. Viven casi todos de un solo sponsor: UTB. Yo lo tengo clarísimo: la mayor alegría será no ser parte de ese club de perdedores”.

Además, confirmó que su equipo en este período de inactividad por los partidos de la Selección en el repechaje que “nos vamos a entrenar a Ecuador para llegar con competencia a la Libertadores. No queda otra debido a los ineptos de la FBF”. El plantel bolivarista viajará el 24 y estará en Quito hasta el 30, ciudad en que se enfrentarán a tres equipos, en partidos amistosos.

Además, ayer, Claure confirmó que piensa en las elecciones en Bolívar, las que se deben realizar lo más pronto posible: “Por el bien de la institución deportiva necesitamos un presidente que viva en Bolivia para que defienda nuestros intereses. Reuniré al directorio los próximos días para lograr algo inmediato”.

Y para finalizar, ayer por la tarde, el directivo Dardo Gómez, confirmó también en sus redes que se reunió en Miami con Marcelo Claure. “Hay que cumplir con las metas trazadas, se va a concluir las obras en el estadio, viene una nueva etapa de autosostenibilidad, hay puntos de convergencia, vamos a presentarnos, una vez se registren las elecciones”, afirmó Gómez.

Además, confirmó reuniones con los entes deportivos, FBF y que trabajará en los próximos días en lo que será su directorio.

“Estoy contento y agradecido, al haber encontrado puntos de convergencia (con Claure), hoy eso es lo que importa en lo institucional y esperar el sorteo de la Libertadores”, agregó Gómez.