La FIFA destaca a cuatro futbolistas de la Verde: ¿Quiénes son?

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Publicado el 23/03/2026 a las 14h42
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La FIFA empezó a palpitar lo que será el repechaje al Mundial, instancia en la que Bolivia buscará a la Copa del Mundo 32 años después.

La última vez que la Verde clasificó al Mundial fue en 1994. Ese año, en Estados Unidos, Bolivia inauguró la Copa del Mundo con una ajustada derrota ante Alemania (0-1), para luego empatar con Corea del Sur (0-0) y despedirse perdiendo hasta España (1-3).

En ese sentido, la FIFA destacó que Bolivia está a dos partidos de volver a jugar el Mundial, casualmente, también en Estados Unidos - junto a México y Canadá-.

"La historia podría repetirse para Bolivia si logra victorias consecutivas en Monterrey. La selección sudamericana no asiste a una cita máxima desde Estados Unidos 1994, pero su séptimo puesto en las eliminatorias de la CONMEBOL, sellado con un épico triunfo por 1-0 sobre Brasil en la última jornada, le permite soñar con volver a Norteamérica", resalta al referirse al equipo de Óscar Villegas.

Para llegar al Mundial, Bolivia, primero, deberá derrotar a Surinam el 26 de marzo y luego a Iraq el 31 del mismo mes.

En ese contexto, la FIFA destacó a cuatro futbolistas bolivianos por sobre el resto.

En primer lugar, claro, menciona a Miguel terceros, el talentoso extremo que con sus siete goles lideró el paso de la Verde en las Eliminatorias y terminó como segundo goleador de las clasificatorias.

"El seleccionador Óscar Villegas apostará por su figura y goleador Miguel Terceros, quien terminó como el segundo máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas con siete tantos, solo por detrás de los ocho marcados por la leyenda argentina Lionel Messi y el colombiano Luis Díaz", destaca.

Asimismo, la FIFA hace especial mención al talento de Ramio Vaca y la experiencia y liderazgo de Luis Haquín y Carlos Lampe, pilares defensivos del equipo nacional.

"Ramiro Vaca, autor de dos goles en la clasificación, aporta el desequilibrio en el mediocampo, mientras que la zaga cuenta con la jerarquía del experimentado guardameta Carlos Lampe y el defensor Luis Haquín", sobresalta.

De ellos cuatro, Terceros, Vaca y Haquín son seguros titulares y queda la duda de Carlos Lampe. El actual arquero de Bolívar, sorpresivmente, no fue titular en el último amistoso jugado ante Trinidad y Tobago y mantiene una pelea pulso a pulso con Guillermo Viscarra para hacerse con ese puesto.

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